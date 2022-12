Indignación en barrio 6 de Agosto por alimentos vencidos descartados por un movimiento social

Durante la jornada de ayer, vecinos del barrio 6 de Agosto expresaron su malestar tras encontrar en un contenedor de basura, una gran cantidad de alimentos vencidos que fueron arrojados allí por integrantes del Movimiento Evita.

Según relataron vecinos del barrio, un trabajador que se encontraba realizando tareas de corte de pasto, fue el que divisó en un gran contenedor la presencia de mercadería que había sido arrojada por integrantes de la organización social.

De inmediato, expresaron su enojo dado que “hace tiempo se viene tirando mercadería vencida del Movimiento Evita, en Hipólito Yrigoyen y Calle 6. Es increíble lo que hicieron”.

En declaraciones públicas, los propios vecinos del barrio señalaron que en distintas ocasiones se acercaron a los referentes del espacio a solicitar alimentos y que en respuesta recibieron una negativa “por no ser del movimiento Evita o por no ser del barrio”. En las bolsas de residuos en las que se descartó la mercadería había decenas unidades de leche en polvo y de fideos, alimentos que provienen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cartera que integra Emilio Pérsico, quien es titular del mencionado movimiento social y se desempeña como funcionario a cargo de la Secretaría de Economía Social de Nación.

El enojo en el vecindario tiene que ver con que, según afirman vecinos, “dejaron vencer los alimentos en vez de entregárselo a quienes lo necesitan de verdad”, y agregaron que el hecho de haber descartado la mercadería en un contenedor, podría haber generado consecuencias en la salud de los propios vecinos que, por necesidades extremas se hayan acercado en busca de alimento.

“Son alimentos de primera necesidad que se necesitan mucho”, manifestaron con tristeza. En el mismo plano, habitantes del vecindario se encontraban evaluando la posibilidad de formalizar una denuncia contra la dirigencia del movimiento social. Este medio pudo saber que desde la Municipalidad se acercaron al lugar a constatar la situación y que analizaban con preocupación lo sucedido, aunque por el momento no se refirieron al respecto.

Los alimentos fueron hallados por vecinos.

