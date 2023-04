“Trataremos de conseguir mejoras para comerciantes y vecinos”, dijo el presidente del HCD, Leandro Matilla

En la tarde del jueves, concejales y Mayores Contribuyentes aprobaron la ordenanza impositiva que habilita un aumento en las tasas municipales del 85% y el Presupuesto Municipal de 13.800 millones de pesos para el 2023.

Dos normativas que requirieron de estudio y mucho debate en el recinto de parte de los ediles. Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, realizó un balance del tratamiento de estos temas.

“En líneas generales, el tratamiento de los expedientes fue mucho más prolijo que otros años. Hemos podido retomar la relación entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. De hecho, tuvimos tres visitas de funcionarios públicos para explicar elPresupuesto y siempre contamos con la predisposición de la totalidad de concejales para debatir y estar dispuestos a las sesiones”, consideró Matilla.

No obstante, criticó el poco tiempo que tuvieron para tratar el Presupuesto; “Siempre tiene poco tiempo de tratamiento pero hubiese sido bueno tener aún más, dado que el Municipio pidió prórroga. Lo que sí vemos mal es que desde el Ejecutivo enviaron a último momento la suba de tasas, que se trata de la modificatoria a la ordenanza impositiva, para que sea aprobada antes de fin de año”, criticó.

Los ediles peronistas consensuaron con el Frente de Todos un aumento de tasas más bajo y acompañaron el Presupuesto 2023 del Municipio. Sobre esto darle los votos al caffarismo para la aprobación presupuesto 2023, Matilla expresó: “No otorgarle herramientas de gobernabilidad a un Ejecutivo es muy grave. Dejar a un gobierno comunal sin presupuesto, es dejarlo sin la posibilidad de cumplir con salarios, tareas de mantenimiento y obras. De mi parte, tengo claras diferencias con este presupuesto, ya tendría que haberle dado más importancia a salud, obras públicas y las necesidades de los vecinos de los barrios. Pero se trata de una irresponsabilidad política no aprobarlo porque los principales damnificados iban a ser los vecinos y vecinas”. Y en este sentido, aclaró: “El PJ tiene claras ambiciones de gobernar Zárate y con esa responsabilidad es que hoy aprobamos el presupuesto, como herramienta de gobernabilidad”.

A su vez, sobre el PJ que aportó los votos que el oficialismo necesitaba para aumentar las tasas argumentó: «El Municipio quería aumentar más de un 100% los impuestos. Y quería que más número de comerciantes paguen una sobretasa. Entonces nosotros pudimos consensuar bajar el aumento de impuestos y que se eleve el piso para que los comerciantes más chicos no paguen sobretasas. Actuamos con la responsabilidad que una norma genera en el contexto de una alta inflación. Obviamente que trataremos de conseguir mejoras para comerciantes y vecinos respecto a este tema y aportar equidad”, concluyó.

