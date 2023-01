Primera jornada del juicio: Se escucharon los alegatos de las partes y el testimonio de los padres de Fernando Báez Sosa

Se inició hoy por la mañana en el Tribunal Oral Criminal Nº1 de Dolores, el juicio a los ocho jóvenes acusados de matar a Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell.

Todos ellos se encuentran detenidos y enfrentan la posibilidad de ser condenados a prisión perpetua luego del proceso judicial que se extenderá durante todo enero. Los ocho jóvenes fueron imputados con la gravísima carátula de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», que estipula la pena de prisión perpetua,

En primer lugar habló el abogado Fernando Burlando, representante de la familia del asesinado Fernando Báez Sosa, y aseguró que “intentarán” demostrar que los ocho implicados “acordaron” darle muerte al joven aquel 18 de enero del 2020 en Villa Gesell.

“Vamos a probar que acordaron darle muerte a Báez Sosa luego de un incidente menor dentro del local bailable con la víctima, los acusados tomaron una decisión, de matar”, dijo Burlando, «a partir de hoy vamos a demostrar que el asesinato de Báez Sosa tuvo como mecánica por ambos francos de la víctima. Vamos a demostrar que los acusados tendieron un cerco humano sobre Fernando para asegurarse actuar sin riesgo y tener la certeza que su víctima, su presa no iba a poder eludirlos y contar con ayuda”, adelantó.

Burlando recordó que al momento del ataque uno de los acusados soltó, “a éste me lo voy a llevar de trofeo” en referencia a Fernando: “es cierto, se llevaron de trofeo una vida joven casi de su misma edad”, concluyó.

Las declaraciones de los padres de Fernando Báez Sosa

A las 14.15, la madre de Fernando, Graciela Sosa fue la primera testigo en declarar. La jueza Castro le tomó juramento tras lo cual comenzó su declaración con desgarradoras palabras: “Éramos inseparables, éramos una familia feliz”. Fernando era un ángel. Trajo la alegría a nuestras vidas, era todo felicidad, era un chico feliz, humilde”.

“Quisiera retroceder el tiempo para recuperar a mi hijo, era mi todo. Nadie se merecía esto”, dijo Graciela Sosa, la madre de la víctima, ante la jueza Castro.

El padre de Fernando, prosiguió con su testimonio ante el Tribunal. “Lo vi en una morgue, hecho pedazos. ¿En este mundo puede haber tanta crueldad? Me lo pregunto todos los días. Tengo tanta bronca encima”, dijo, y finalizó su declaración con la siguiente frase: “Gracias por escucharme”.

El juicio proseguirá mañana a las 9. Será el turno de declarar de todo el grupo de amigos de la víctima, quienes lo acompañaron durante aquel viaje a Villa Gesell.

«Estamos viendo si su novia declara mañana o en los próximos días», dijeron desde el equipo de Fernando Burlando sobre Julieta Rossi.

La defensa de los imputados pidió la suspensión del juicio

La defensa de los ocho zarateños acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ejercida por el abogado Hugo Tomei pidió ante el TOC Nº1 de Dolores la “suspensión” del juicio, al tiempo que acusó a Burlando de haberse “excedido” en los lineamientos en el que adelantó que pedirá al final del juicio la pena de prisión perpetua para todos los imputados.

Hugo Tomei cuestionó el proceso de instrucción del caso que ahora llega a juicio y la “imputación colectiva” que según él, hubo contra los ocho acusados. Además, dijo que los ocho jóvenes acusados “fueron condenados de antemano” y que se excedieron los plazos de la prisión preventiva.

Tomei esgrimió que sus defendidos no recibieron una defensa acorde, y que se trató a los diez acusados como uno. «Si estos chicos hubiesen sido sentados con una defensora que hubiese hecho su trabajo, estoy seguro de que declaraban», esgrimió.

Acompañaba a Tomei, la letrada Emilia Pertossi quien es hermana de los acusados Ciro y Luciano Pertossi, además de ser prima de Lucas Pertossi. La joven zarateña quien trabaja en el estudio de Tomei ha mantenido un perfil bajo durante el proceso, no realizando apariciones en los medios.

Además de los Pertossi, en el banquillo de los acusados se encuentraban Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz quienes ayer estaban presentes en la audiencia y se los pudo ver con barbijos en el video en vivo que trasmitió la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Qué dijo el Tribunal

Tras casi media hora de cuarto intermedio, el tribunal reanudó el debate y volvió a rechazar por unanimidad el planteo de nulidad que hizo la defensa. Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores resolvieron de manera unánime no hacer lugar a las nulidades debido a que ambas cuestiones ya habían sido planteadas y no admitidas durante la instrucción de la causa, luego ante la Cámara de Apelaciones de Dolores y más adelante ante el Tribunal de Casación. Al tomar la palabra, la presidenta del TOC 1 de Dolores, María Claudia Castro, informó que se rechazaban de manera «unánime» y explicó que más allá de que está permitido que se planteen nulidades en cualquier momento del proceso, «ello no implica que puedan ser reeditadas ante los resultados adversos sin que se incorporen nuevos elementos».

Puntualmente, respecto del primer planteo de la defensa, en el que Tomei dijo que durante la instrucción de la causa, a cargo de la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, se violaron las garantías del debido proceso al momento de las detenciones e indagatorias de los imputados, el Tribunal no hizo lugar por considerar que no existió tal vulneración

En el segundo, en el que la defensa cuestionó la imputación colectiva contra los acusados y la consideró «indeterminada», el TOC 1 respondió que tampoco iba a prosperar, ya que los acusadores «han efectuado un relato indicando circunstancias de tiempo, modo y lugar, atribuyéndoles a los acusados haber acordado la muerte a Fernando Báez Sosa».

