Los testimonios de la cuarta audiencia

La cuarta jornada del juicio a los ocho jóvenes acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell desarrollada ayer en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Dolores incluyó los testimonios de efectivos policiales que intervinieron frente al boliche Le Brique ese 18 de enero de 2020, minutos después de la agresión de los imputados, testigos del hecho, una turista que asistió a la víctima y dos comerciantes que estaban a pocos metros de la escena del crimen en la madrugada de ese día.

En primer término declararon cuatro efectivos policiales afectados al Operativo Sol en el verano 2020 que llegaron al lugar del hecho minutos después de que Báez Sosa fuera atacado. Luego lo hizo Virginia Luz Pérez Antonelli, la joven que veraneaba en Villa Gesell en ese momento y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima.

Tras ello hablaron tres testigos oculares del ataque y por último hizo lo propio un taxista, una joven que estaba en un bar ubicado junto a Le Brique, el trabajador de un kiosco cercano al lugar del crimen y la novia de este.

En su arribo a los tribunales en la mañana de ayer, el abogado defensor de los detenidos Hugo Tomei, fue consultado sobre la forma en la que indagó al policía que colaboró en los trabajos de RCP que se le hicieron a Fernando tras la golpiza. A ese respecto, respondió: “Lo que pasa en la audiencia queda en la audiencia y yo no cuestiono, sino que es el momento de interrogatorios. Si uno lo percibe como un cuestionamiento, corre por su cuenta (…) Estamos escuchando información y en el momento de los alegatos se verá”. E insistió: “No cuestioné. En todo caso, pregunté. Preguntar no es un cuestionamiento”. Fue esta su respuesta ante el cuestionamiento del abogado de la otra parte Fernando Burlando.

Según los dichos de la defensa de Fernando Baez Sosa, los testigos de la jornada de ayer fueron presenciales y sus dichos “nos permiten cerrar todo el círculo de la escena, porque tenemos una misma versión observada desde distintos flancos”.

Por primera vez, los rugbiers se mostraron sin barbijo en la cuarta audiencia. Este habría sido un pedido del abogado de la familia de la víctima, a los jueces, argumentando que no hay ninguna medida que los obligue. El grupo de jóvenes imputados estuvieron presentes en todas las audiencias desde que comenzó el debate oral. Sus familiares pudieron estar con ellos en la cárcel de Dolores el miércoles pasado luego de finalizada la audiencia en el Tribunal.

Ayer declaró Virginia Luz Pérez Antonelli, la joven que le practicó maniobras de RCP a la víctima.

Comparte esto: Twitter

Facebook