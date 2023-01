En conciliación obligatoria, desde la UOCRA continúan esperando definiciones

El Ministerio de Trabajo de la Nación debió intervenir entre Nucleoeléctrica Argentina, la empresa operadora de las centrales nucleares, y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Zárate a raíz de una medida de protesta del gremio por contratos vecinos y posibles desvinculaciones.

Dentro del reclamo, llevaban la cesantía de 560 trabajadores de la construcción que podrían quedar despedidos y cuyos contratos se terminaron el pasado primero de diciembre y aún no hay información y certezas sobre su continuidad laboral, ya suspendida la obra de Atucha III y sus preparativos previos.

Se llevó a cabo una primera reunión, desarrollada en el ministerio de Trabajo, en la cual se encontraban representantes de Uocra, ATE y UECARA. Y los representantes de la Cartera nacional decidieron convocar a un cuarto intermedio para el 26 de diciembre al no avanzarse en las negociaciones entre los gremios y funcionarios de la secretaría de Energía y NASA, que participaron de la reunión.

El 26 tampoco se pusieron de acuerdo y se pasó a un tercer encuentro para el 12 de este mes. Con el correr de las audiencias el escepticismo del sindicato va en aumento ya que no logran ponerse de acuerdo con el Estado y la empresa para la continuidad laboral de los trabajadores y la continuidad del plan nuclear argentino; el cual se confirmó que iba a seguir con la construcción de Atucha III para este año pero no están garantizados sus fondos.

Estos 560 trabajadores nucleados en la UOCRA, estaban prestando servicios y realizando tareas previas a la instalación de la nueva central china que está “suspendida”. Pero desde el gremio calculan que, más allá de estos 560 trabajadores, unos mil puestos de trabajo podrían perderse ya que se estima que otros 500 son indirectos, trabajadores de gastronomía, logística, administración y transporte.

En noviembre pasado, gremios se movilizaron a la Rotonda para reclamar la reactivación del plan nuclear.

Comparte esto: Twitter

Facebook