Terminó la quinta jornada del juicio oral

Ayer viernes, fue la quinta jornada del juicio a los ocho jóvenes acusados de matar a Fernando Báez Sosa que se celebra en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores. Se desarrolló un momento clave en la historia del caso: el allanamiento ocurrido a las 10:30 el 18 de enero de 2020 en la casa de Villa Gesell donde los diez acusados originales fueron arrestados.

Para esto, fueron citados a declarar los policías que participaron en el episodio bajo las órdenes del fiscal Walter Mércuri.

Mariano Orlando Vivas, fue uno los policías que actuó en la causa. El fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó al testigo si mientras realizaban el allanamiento se involucró a alguna persona ajena a las que estaban allí. “Uno de ellos manifiesta que a Pablo Ventura”, dijo Vivas. “¿Sabe quién lo dijo?”, quiso saber el funcionario. “Sí. Thomsen”, respondió. Este dato no es parte del expediente, no figura en la elevación a juicio y la familia Ventura o los fiscales jamás lo supieron. Ahora, frente al tribunal, un testigo de primera mano lo reveló

El abogado defensor de los imputados Hugo Tomei preguntó entonces al testigo por qué el nombre de Thomsen no figura en el acta: “No lo pusimos porque son unas manifestaciones que la fiscalía nos dijo que no pongamos”, aseveró.

La vivienda que alquilaban los zarateños fue allanada reiteradas veces. El policía Mariano Orlando Vivas.

