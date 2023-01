Municipio y gremios quieren participación en la Hidrovía Paraná-Paraguay

La Argentina, uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial, continúa sin resolver la administración futura del tramo local de la Hidrovía Paraná-Paraguay, vía fluvial por la que transitan la mayor parte de sus exportaciones.

Se discute cómo se realizarán los servicios de dragado, señalización y mantenimiento de la hidrovía, tras el vencimiento en 2021 del contrato con el histórico concesionario, Hidrovía SA, una alianza entre la empresa argentina Emepa y la belga Jan de Nul.

Las alternativas son dos: o bien la administración sigue en manos estatales o se concreta un nuevo llamado a licitación, en el que se espera la participación de grandes empresas internacionales.

En el último seminario industrial Zárate- Campana; el intendente Osvaldo Cáffaro se mostró preocupado por tal situación en torno a la hidrovía y la necesidad de tomar decisiones al respecto junto con los municipios que conforman el Delta del Paraná.

“Los municipios tenemos que formar parte de las decisiones que se toman en la hidrovía. “Recientemente convocamos a especialistas del Instituto Nacional del Agua (INA) para realizar estudios sobre la dinámica del río, ya que estamos viendo que el Paraná está erosionando las costas de forma diferente en algunas zonas donde antes no estaba sucediendo esto. Por eso se llevó a cabo un relevamiento batimétrico en inmediaciones al Recreo Pasuco, donde la costa se desmoronó”, comentó el intendente Cáffaro.

“Estamos muy preocupados por este tema. Entonces, en función de tal perspectiva, es que necesitamos formar parte de la toma de decisiones de la hidrovía ya que, más allá de los comercial, sobre sus costas viven miles de vecinos también y necesitamos charlar sobre situaciones medioambientales que han a la cuestión”, remarcó el intendente. “Es que los barcos castigan a nuestras costas y los buques no tributan para sostener el tablestacado y las defensas costeras como consecuencia del trabajo que hace el río ante el paso de cada buque de ultramar. Esta es una discusión más que debemos dar en este sentido y en este momento de definiciones sobre la hidrovía”, concluyó el jefe comunal.

Sin embargo, poco se ha avanzadp con otros municipios un reclamo conjunto y así pedir con mayor fuerza al gobierno nacional definiciones y ayuda económica para encarar este tipo de tareas sobre la costa.

Este tipo de tareas es urgente ya que, tal como lo mencionó el jefe comunal, corre riesgo de desmoronamiento parte de la costa. Incluso se puede ver cómo algunos sectores de la costanera están hundiéndose.

Una acción concreta la dio a conocer el Municipio esta semana, saliendo a realizar tareas de dragado en la costa; algo que no está dentro de las contraprestaciones municipales por las que cobra los impuestos. Le corresponde al Estado, que no deja ni un centavo a la comuna de todo lo que utilizan del Paraná de Las Palmas como hidrovía navegable comercial.

La inversión municipal, según lo confirmado por el propio Ejecutivo, es de unos 16 millones de pesos para una primera etapa, y 50 millones de pesos en total, financiados con fondos municipales. Pero no está contemplado que el propio Estado nacional colabore con fondos para mantener esta vía navegable que impacta en los municipios pero cuyas regalías las cobra el gobierno nacional.

Esta semana, se llevaron a cabo trabajos de dragado en la costa zarateña.

