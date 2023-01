Reclamos en barrio María Auxiliadora

Uno de los barrios que está pidiendo más obras públicas es María Auxiliadora, cuyos vecinos expresaron su malestar “por el estado de abandono” de dicho vecindario.

Según manifestaron, desde la calle 46 hasta Valentín Alsina existe un gran basural que nadie se preocupa por sanear.

Luego denunciaron que hay una pérdida de agua en la esquina de Valentín Alsina y Calle 44, y que no existen trabajos de mantenimiento de las calles de tierra, ya que no pasa el camión regador, no se limpian la zanjas y reina la oscuridad en gran parte de la cuadras del vecindario.

Desde la calle 46 hasta Valentin Alsina se extiende el basural.

