Extienden la conciliación obligatoria en el conflicto de la UOCRA y otros gremios en Atucha

No fue la mejor manera de comenzar el año y la situación es desgastante para más de mil trabajadores, directos e indirectos, de la Central Nuclear Atucha cuyos contratos concluyeron el pasado 1ro de diciembre y que aún no hay información y certezas sobre su continuidad laboral.

Se trata de 560 trabajadores nucleados en la UOCRA que prestaban servicios y realizaban tareas previas a la instalación de la futura central china, cuyo proyecto se encuentra suspendido.

Desde el gremio que conduce a nivel local Julio González, estiman que serían alrededor de mil puestos de trabajo los que podrían perderse, si a los 560 que pertenecen al gremio se suman otros 500 indirectos de rubros como gastronomía, logística, administración y transporte.

En la tarde de ayer vencía la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral; fuentes consultadas señalaron que, al igual que en ocasiones anteriores, no se hicieron presentes representantes del Ministerio de Economía ni del Ministerio de Energía, por lo que los representantes gremiales se abocaron a exponer el sentir de los trabajadores.

La postura del gremio de la construcción es concreta y surge del mandato de los trabajadores reunidos en asamblea: no piensan claudicar frente a la paralización de la obra.

“La situación es la misma, sin una respuesta positiva del Ministerio de Energía y de Economía, Dependemos de ellos para la continuidad del proyecto. No se han hecho presentes en las audiencias”, señaló a este medio Julio González.

Aún en ausencia de las carteras de Energía y Economía, el Ministerio de Trabajo dispuso la prórroga de 5 días hábiles, con la esperanza de encontrar alguna respuesta al conflicto.

Lo cierto es que, para la UOCRA, si no llegan las respuestas positivas habrá una ruptura de la paz social dado que los trabajadores ni sus representantes están dispuestos a perder sus puestos de trabajo. Esto tiene que ver con que, según advierten desde el gremio de la construcción, “no hay una alternativa inmediata ni paliativo para resolver la situación laboral de esa masa de trabajadores”.

Al respecto, analizan que la obra de la cuarta central nuclear se encuentra en esta situación por cuestiones geopolíticas, dada la “coyuntura por la deuda contraída por el gobierno anterior que no permite avanzar en la construccion de la cuarta central nuclear a partir de un acuerdo con China”.

Por último, señalaron que ya presentaron en tiempo y forma el pedido de fondos para la realización de las obras complementarias que ya se encuentran proyectadas, pero que hasta el momento no tuvieron respuestas desde el Ministerio de Economía. A su vez, manifestaron: “De no haber un giro, nos están lanzando al conflicto”.

Julio González (UOCRA Zárate).

Comparte esto: Twitter

Facebook