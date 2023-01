Báez Sosa: Semana de alegatos enfrentados, plan homicida o riña

Entre el miércoles 25 y el jueves 26 de esta semana se llevarán a cabo en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Dolores, los alegatos de la fiscalía y la defensa, respectivamente tras culminar 13 audiencias que se iniciaron el pasado 2 de enero y donde testificaron 87 testigos, peritos, familiares y amigos de las partes.

Básicamente, ambos alegatos girarán en torno a ejes contrapuestos: se trató de un plan homicida, según sostiene la fiscalía y la familia de la víctima, o solo fue una riña que terminó en la muerte

A lo largo del debate oral se proyectaron diez videos de la madrugada del 18 de enero de 2020. De la pelea, puntualmente, hay tres que son clave. El primero es el que Lucas Pertossi filmó con su celular. El imputado registró cómo lo sacaban a él y a sus amigos de Le Brique por la cocina. También grabó el inicio del ataque, desde que Fernando Báez Sosa está de pie hasta que cae de rodillas tras ser atacado. El segundo video, que provocó la declaración de Luciano Pertossi, fue grabado desde la vereda de enfrente del boliche por un tercero. Es en el momento de la golpiza, pero filmado desde otro ángulo. Se ve lo que sucede al costado de un auto gris, que estaba estacionado sobre la Avenida 3. Allí, se ve cómo algunos de los acusados golpean a Tomás D’Alessandro, amigo de la víctima. La secuencia también da cuenta de que, detrás del coche, Fernando es atacado en el piso. El tercer video, registra el final de la pelea desde la misma vereda, es decir, a pocos metros del lugar donde se produjo. Acto seguido se ve a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi y Ayrton Viollaz retirándose del lugar caminando.

PLAN HOMICIDA

Para el fiscal que interviene en el juicio y para los abogados de la familia Baez Sosa, hay pruebas suficientes de que los ocho acusados idearon y ejecutaron un plan para matar a Fernando. La calificación original, llevada adelante por la fiscalía y con la que llegó el caso a juicio oral, es la de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía” (art. 80 del C.P). Es decir, según este planteo, los imputados tenían la intención de matar a Fernando, idearon un plan para ello y lo ejecutaron con la víctima indefensa. Fernando Burlando ya anticipó que va a pedir prisión perpetua para todos. Clave de este agravante: la indefensión de la víctima, es decir, fue golpeada por la espalda y los autores actuaron sin riesgo.

En cambio, si llegase a calificar como Homicidio simple le corresponde una pena de 8 a 25 años (art. 79 del CP).

MUERTE EN RIÑA

En el caso de determinarse que no tuvieron intención homicida, podría llegar a calificarse como:

Homicidio en riña o agresión que conlleva una pena de 2 a 6 años de prisión ( Art. 95, Código Penal). Clave de esta calificación es la violencia o agresión física (de varios) sobre la víctima, pero no se sabe quién de ellos lo mató. No se pusieron de acuerdo para matar. No hubo premeditación.

La otra posibilidad de Homicidio preterintencional: de 1 a 3 de prisión (art 81, inc. 1, b del CP). Clave de esta calificación: la intención del autor fue golpear para producir un daño, pero no para matar.

Para la defensa de los ocho imputados que ejerce el abogado Hugo Tomei , la acusación no habría podido probar a lo largo del juicio los hechos imputados, e insistirá sobre ese punto cuando sea su turno de alegar. En ese orden, Tomei, pedirá la absolución de todos ellos.

Los abogados Burlando y Tomei.

Comparte esto: Twitter

Facebook