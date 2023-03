«Voy a ponerme al frente de la seguridad aunque no sea responsabilidad municipal»

La inseguridad se coló, como era de esperar, de manera central en el discurso del intendente Osvaldo Cáffaro en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Ante un recinto colmado de funcionarios públicos y un estricto operativo de seguridad que incluyó a DPU y Prefectura con el corte de calle Brown; el jefe comunal inauguró el período de sesiones ordinarias del cuerpo de concejales ayer, cerca de las 10 horas.

Leyendo un discurso pero improvisando por momentos, repasó su año de gestión. Y lo primero indicado fue lo trabajado en seguridad. “Nunca escondí la cabeza y siempre construimos e hicimos entre todos. Nuestro límite a un problema multicausal es la competencia directa; somos auxiliares de la justicia y de la policía de la provincia de Buenos Aires; pero no soy ni comisario, ni juez, soy intendente y me comprometo con lo que le pasa a nuestros vecinos y vecinas. Pero decir que la seguridad es de competencia exclusiva del municipio es mentir. Tengo un compromiso real con el tema de la seguridad pese a que se trata de una responsabilidad básica del Gobierno Provincial. También sabemos que como municipio tenemos que involucrarnos cada día más con todos los recursos disponibles, porque eso es lo que nos demanda la sociedad y es lo que tenemos que hacer”, dijo el jefe comunal.

“Los zarateños merecemos vivir en paz y sin temores. Por eso, a pesar de los obstáculos que debemos sortear a menudo, estamos incorporando nuevas herramientas a la Dirección de Prevención Urbana, sumando nuevas cámaras y domos a las 594 ya existentes, ampliando la sala de monitoreo, dotándola de más personal, poniendo más móviles y efectivos en la calle y, a la vez, gestionando ante las autoridades para poder contar con un mayor número tanto de fuerzas federales como provinciales, planificando en conjunto con la DPU. Entendiendo que las fuerzas de seguridad son las que actúan cuando ya los hechos sucedieron pero nuestro mayor esfuerzo es actuar sobre las causas que los producen. En ese sentido, hablamos de trabajar con las familias, los niños y adolescentes en temas como el deporte, la educación, la cultura, la contención social en un amplio espectro. La seguridad es una de las grandes asignaturas pendientes de la política. De eso, nos tenemos que hacer cargo todos, el compromiso es de todos: Si queremos un mundo mejor, tenemos que formar y educar ciudadanos mejores”, comenzó diciendo el intendente; abriendo su discurso con la seguridad como tema central.

Luego hizo un repaso de todas las acciones relacionadas a la seguridad en su gestión: “El personal de DPU participó de forma directa e indirecta en 13221 incidentes en las ciudades de Zárate y Lima, derivó 661 llamados a otras áreas o entidades. Se colocaron 113 cámaras, sumando un total en el distrito de 594 cámaras a fin de detectar y monitorear ilícitos y cualquier tipo de incidente o accidente. Mediante oficio judicial se han aportado 1697 horas de grabación que sirven como elementos probatorios para el esclarecimiento de ilícitos. Se completó el anillo digital en la totalidad de ingresos y egresos de la totalidad de Zárate y Lima mediante la instalación de cámaras lectoras de patentes capaces de detectar dominios involucrados en hechos delictivos y/o que hayan participado en situaciones sospechosas. Se instalaron 170 aplicaciones a telefonía celular, botones digitales antipánico, estos son supervisados vía geolocalización desde Centro de Monitoreo en donde una vez accionado un botón se procede a activar el protocolo con las fuerzas de seguridad y DPU. Se realizaron 932 operativos estáticos y dinámicos en distintos puntos estratégicos en donde DPU participó con Policía de la Provincia, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina en controles vehiculares e identificación de personas. En la actualidad, el municipio a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana incorporó 25 agentes, incrementando el área a un total de 138 agentes que se desempeñan en sala de control de monitoreo, calles, serenos, técnicos y asistencia a la víctima y calle. Conjuntamente con la Prefectura Naval Argentina estamos ejecutando obras para la instalación definitiva del Departamento de Protección Ciudadana de dicha fuerza, en la ciudad de Zárate. Hemos adquirido para su instalación 50 equipos de alarmas vecinales para distintos barrios, las que serán destinadas a los sectores más críticos a partir del relevamiento realizado con distintas sociedades vecinales”, repasó.

“Voy a ponerme al frente de la seguridad aunque no sea responsabilidad municipal. Pero hagámonos responsable entre todos y les pido acompañamiento”, les reclamó a los concejales, “dejando las diferencias de lado”, pidió.responsabilidad de nuestros partidos políticos y de nuestros legisladores. Nunca hay tiempo para realizar cambios profundos sobre estos temas”, concluyó el intendente.

El público en el recinto escuchó el discurso del intendente Osvaldo Cáffaro. A su lado, el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla.

Comparte esto: Twitter

Facebook