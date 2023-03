“Hay que romper la barrera de que hay cosas exclusivas de hombres o de mujeres”

Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer que representa una jornada de lucha en un contexto social que todavía presenta marcadas inequidades y desigualdades en distintos ámbitos de la vida cotidiana. En diálogo con LA VOZ, la concejal y abogada Mónica Cabeza reflexionó sobre esta importante fecha y los desafíos que se presentan en este marco.

Actualmente, Cabeza preside el bloque del Partido Justicialista de Zárate, espacio que comparte con Olga Cerato y Leandro Matilla. Puntualmente sobre el 8M, expresó: “Todas las mujeres nos unimos, para conmemorar esta fecha tan importante que marcó un hito en la historia de nuestra lucha, el 8 de marzo de 1908, un acontecimiento trascendental en la lucha del trabajo y el sindicalismo en el mundo entero; 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo de aquella decisión se debía a la búsqueda de la reducción de su jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que diariamente padecían. Ellas dieron su vida por defender nuestros derechos. Es un día de reflexión y que impulsa nuestro camino hacia la igualdad de derechos y oportunidades”.

En ese sentido, la concejal sostiene que “los mayores desafíos que tenemos las mujeres y comunidades LGTB, es seguir bregando por igualdad de derechos, concientizar a la sociedad respecto a la problemática de género que padecemos a diario”, a lo que suma la necesidad de contención de las víctimas de violencia de género.

“Necesitamos que toda la sociedad asuma el compromiso, entienda la problemática, no es una cuestión atinente sólo a mujeres exclusivamente, necesitamos que los hombres nos acompañen en este difícil camino que decidimos transitar. Rompiendo barreras, estereotipos que desde niñas nos fueron inculcados naturalizando situaciones que son hechos de violencia en una sociedad patriarcal”, expresó.

Ante la pregunta sobre qué acciones pudo desarrollar en su labor como concejal para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en su comunidad, Cabeza mencionó: “Desde el Concejo Deliberante venimos insistiendo en que el Municipio ponga en funcionamiento la Mesa de Mujeres, a los efectos de impulsar políticas de concientización y contención, solicitamos que se actué de inmediato en los casos que ocurren en los casos de Violencia. Hoy en día el Área de Género del Municipio se encuentra acéfala. En reiteradas oportunidades solicitamos que exista una casa de Abrigo que asista a víctimas que necesitan ayuda y contención; Hemos citado a funcionarios a la Comisión de Género que integro y no hemos tenido respuesta a los requerimientos”.

En la misma línea, continuó: “También en el propio seno del Cuerpo, se ha planteado la cuestión de sustitución de bancas, y que la misma sea respetada por género, en caso que una mujer tome licencia que sea sustituida por la mujer que siga en la lista de Concejales a la que pertenece. El Presidente del Concejo Deliberante, compañero Leandro Matilla consideró mediante un Decreto, que fue votado por el Cuerpo, que en el Partido de Zárate, se respete la Paridad de Género en la sustitución de bancas. Cuestión que no fue votada por los Concejales de Juntos, ni UCR. Asimismo como Frente de Todos-Partido Justicialista, remitimos al Congreso de la Provincia un Proyecto de Ley para la Reforma del Código Electoral de la Provincia, a los efectos de que de una vez por todas se aplique como corresponde, la sustitución de bancas por paridad. Queda un largo camino por recorrer, hemos conquistado muchísimo, pero todavía falta y seguiremos trabajando”.

