Es uno de los escoltas del puntero Almirante Brown

Con la victoria conseguida el sábado por la tarde en Villa Fox sobre Defensores de Belgrano, CADU es uno de los escoltas en la Zona «A» del Torneo de la Primera Nacional temporada 2023 junto a Agropecuario (que igualó en Carlos Casares con All Boys), a dos puntos del único líder Almirante Brown (que empató en San Juan con San Martín).

El «celeste» sumó tres puntos fundamentales que le permitieron superar a Temperley (que tuvo fecha libre), al propio Defensores de Belgrano y alcanzar la línea de Agropecuario.

HOY FINALIZA LA 6ª JORNADA

La sexta fecha de la Zona «A» de la Primera Nacional finalizará esta tarde en la Isla Maciel cuando desde las 17.00 horas se enfrenten San Telmo vs San Martín de Tucumán con el arbitraje de Héctor Paletta.

Dicha jornada comenzó el sábado y siguió ayer domingo con éstos resultados: CADU 1 – Def. de Belgrano 0; Alvarado 2 – Güemes 1; San Martín (SJ) 1 – Alte. Brown 1; Agropecuario 1 – All Boys 1; Gimnasia (M) 0 – Patronato 0; Flandria 2 – Dep. Morón 0; Gmo. Brown (PM) 0 – Estudiantes (RC) 1; y Almagro 0 – Nva. Chicago 0. Quedó libre: Temperley.

CADU festeja el triunfo ante Defensores de Belgrano al quedar segundo.

