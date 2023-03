Softys y techo concluyen la primera etapa del proyecto de vivienda, saneamiento y agua

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 30% de la población de Latinoamérica no cuenta con acceso a agua segura, y el 70% carece de acceso a saneamiento, lo que se agrava en situaciones de vulnerabilidad.

Acogiendo esta problemática, Softys, empresa multilatina de productos tissue y personal care, se unió a TECHO como aliados latinoamericanos bajo el programa de inversión social “Softys Contigo”, el cual busca acercar el cuidado y la higiene a las comunidades más carentes de la región, y donde ambas entidades comprometen 2 mil soluciones de agua y baños al 2026, en los 8 países – Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y México – donde operan.

En Argentina, Softys Contigo terminó el pasado fin de semana su primera actividad de implementación, con la construcción de 17 viviendas de emergencias, 11 en la comunidad “La Bistrica” de Jose C. Paz, en la que viven más de 200 familias, y 6 soluciones sanitarias en Tucumán, en la comunidad Portal ll, donde viven más de 110 familias. Asó, el proyecto logró acercar el acceso a agua y saneamiento a más de 130 personas.

“Estamos muy orgullosos con los logros alcanzados por Softys Contigo en todo Latinoamérica y, por supuesto, que en Argentina también lo estamos. Es por eso que queremos seguir siendo un soporte en el cuidado y la higiene de las personas y, por lo mismo, ya tenemos planificado en nuestro calendario para este 2023, tres implementaciones más de soluciones sanitarias en el país” comenta Juan La Selva, Gerente General de Softys Argentina.

Adicionalmente, asegura que “aún queda mucho trabajo por hacer, aún hay muchas familias que requieren elementos tan básicos para sus vidas como lo son los baños. Solo en Argentina, por ejemplo, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), 1 de cada 10 argentinos vive en un asentamiento informal, y de ellos, en el 89% no existen conexiones formales a la red de agua potable y en el 97% la mayoría de sus habitantes no accede formalmente a una red de alcantarillado, situación que nos obliga a doblar los esfuerzos para llegar a esas personas con soluciones reales que le puedan cambiar la vida y tengan acceso a salud e higiene. Nosotros nos pusimos como meta en Argentina construir 252 soluciones sanitarias y de acceso a agua al año 2026, las que irán en beneficio directo de aproximadamente 950 personas, e indirectamente a más 1.500”.

“Celebramos la participación y articulación con una empresa como Softys para buscar una solución conjunta a la problemática de la vivienda y el hábitat de quienes se encuentran en situación de pobreza en barrios populares de Argentina. Es fundamental poder trabajar en el acceso adecuado al agua y al saneamiento, a la par de un mejor lugar donde vivir para las familias que hoy se encuentran en condiciones de extrema precariedad”, sostuvo Josefina Conte, Directora de Desarrollo de Fondos de TECHO Argentina.

«Gracias a esta alianza pudimos llegar a más de 3 mil personas con soluciones de agua y saneamiento en 2022 y estamos seguros que en 2023 haremos mucho más. TECHO tiene el trabajo en red como base y trabajar codo a codo con Softys en 8 países de Latinoamérica marca un nuevo avance en el impacto y diversificación de nuestro trabajo, un paso nuevo que nos da esperanza de que el ecosistema privado y de la sociedad civil tiene el potencial de seguir transformando nuestra sociedad en una más justa y sin pobreza”, agregó Josefina.

