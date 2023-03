Matilla: “Son 40 años de Democracia forjados con memoria, verdad y justicia”

En el Día de la Memoria, el Presidente del Concejo Deliberante de Zárate, Leandro Matilla, compartió un mensaje con sus vecinos y vecinas, e invitó a reflexionar sobre los hechos que marcaron nuestra historia.

“Cada 24 decimos que están presentes los compañeros y compañeras detenidos/as y desaparecidas/os, a quienes recuerdo en mi condición también de presidente del Partido Justicialista. Fueron miles los detenidos ilegalmente y torturados por ser peronistas. Creo que el presente es una acumulación de historias, y por eso somos los que, quienes lucharon y dejaron la vida, nos permiten ser”.

Matilla habló además sobre la intención genocida: “Lo que intentaron y no pudieron es quitarnos las esperanzas y menos callar a quienes tuvieron la gran virtud de cuestionar y desafiarar a los genocidas. Digo que no pudieron callarlos, porque las victimas de detenciones ilegales y torturas, como es el caso de quienes estuvieron entre nosotros, cómo tenemos a la China y a Beto, no paran de dar su testimonio, en cada escuela, radio, charla y en los juicios donde se presentan como testigos y cuentan su testimonio, sabiendo que los genocidas los escuchan”.

El titular del HCD continuó: “Si no pudieron callar a quienes hoy están con nosotros, tampoco pudieron callar a los que desaparecieron. Eso tampoco lo lograron, porque llegaron las madres, las abuelas y luego hijos, para ser la voz de los que quisieron callar, tomaron sus banderas, y hoy son ejemplo de valentía, coraje, fuerza, siguen militando, con mas de 90 años como Norita, quien días atrás visitó Zárate y esta semana cumplió 92 años”.

Matilla destacó el rol de madres y abuelas, quienes “salieron de sus casas, para enseñarnos que la lucha es en la calle, y se juntaban en la plaza porque las construcciones son colectivas. Enfrentaron el miedo, porque enfrente estaban los genocidas que las reprimían, la iglesia que cuando corrían a la catedral les cerraba las puertas, los medios que no publicaban las noticias y pedidos que les llevaban, la justicia que rechazaba los habeas corpus y demás demandas”.

El presidente del PJ también se refirió al rol de los medios hegemónicos que apoyaron la dictadura, “y que son los mismos que hoy apoyan a los antiderechos, antidemocracia, a los manchados por sangre de la dictadura y genera falsas noticias contra los y las que militan la justicia social”.

El titular del poder legislativo de Zárate tuvo un párrafo aparte para la justicia, “que en la dictadura se tapó un solo ojo, para no ver la mayor violación al estado de derecho, y ahora es la que se junta en lago escondido, no mira a los que fugan dinero y por el otro lado inventan causas, condena y proscribe”.

Durante su declaración, no pudo evitar referirse a la situación de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Como no hablar de Cristina si hizo propias las banderas de los derechos humanos? O como no mencionar a Néstor, quien un 23 de marzo orden bajar los cuadros de Videla y Vignone de la escuela Militar?”.

“Este año estamos celebrando 40 años de la restitución de la democracia, la que es imperfecta mientras tantos argentinos y argentinos tengan hambre, debe poner las prioridades donde son mayores las necesidades, acercar derechos, generar políticas publicas concretas que construyan soluciones. Debemos hacerlo como nos enseñaron las madres en la calle, entre todos y todas los que estemos en un frente nacional, popular e inclusivo. Debemos hacerlo entre quienes estamos convencidos y decididos a llevar adelante las políticas que generen una sociedad más justa. Democracia siempre. Golpes de estado, genocidas, centros clandestinos, vuelos de la muerte, torturas, medios cómplices y mentirosos, justicia sin independencia, proscripción, nunca más” concluyó.

Mónica Cabeza, Lidia Biscarte, Beto Bugatto y Leandro Matilla. El presidente del Concejo Deliberante y titular del Partido Justicialista de Zárate reflexionó acerca de la histórica fecha y pidió reivindicar la lucha de quienes fueron desaparecidos por la dictadura.

