Se realizó una charla por el Día de la Memoria en la Unidad Académica Zárate

El jueves fue el día de los actos conmemorativos por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y los propios integrantes de la Asociación Memoria Verdad y Justicia ofrecieron sus palabras en dos charlas en la Unidad Académica Zárate, una por la mañana y otra por la tarde.

El acto comenzó con el Himno Nacional Argentino, luego la Profesora Mirtha Gonzalez habló sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y continuaron las miembros de la Asociación, Marcela Budano comentando la historia de la entidad y la importancia de conmemorar el 24 de marzo. Luego continuó con Claudia Quintana, hablando del contexto histórico, la situación económica y fabril de nuestra ciudad, la militancia de los obreros y los estudiantes, la ubicación geográfica y la importancia que tuvo nuestra ciudad en tal época. Su propia detención, la de Marita Quintana y Ricardo Monteiro, su liberación y la desaparición de Marita, y sus sentimientos por ser sobreviviente. El momento más emotivo fue cuando una alumna le preguntó; ¿Si hoy pudiera ver a su hermana que le diría? La respuesta de Claudia fue, “que la quiero mucho, que su lucha no fue en vano, la abrazaría y le diría que hubiese dado cualquier cosa por estar en su lugar”.

Participaron de parte de la entidad, el presidente de la asociación, Rodolfo Amarilla; el vicepresidente, Alberto Bugatto, y la secretaria, Marcela Budano, hija del detenido y desaparecido y Claudia Quintana, ex presa política y hermana de Marita Quintana, estudiante detenida y desaparecida del Colegio Nacional.

“Para los miembros de la Asociación es muy importante, hablar con los jóvenes, llevarles sus historias en primera persona. Agradecemos a los profesores, directivos y alumnos que nos invitan a participar. Este año es muy particular porque el 6 de Agosto del 2023 se cumplen 10 años de la primera reunión de la Asociación, es por ello que queremos mencionar a dos pilares fundamentales que comenzaron prestando su vivienda, aportando ideas, trabajando y brindando su tiempo, dos compañeros que siempre llevamos en nuestro corazón, Alberto Calvo, ex preso político, y su compañera, Martha Celoria”, reconocieron desde la entidad.

Integrantes de la Asociación Memoria Verdad y Justicia ofrecieron sus palabras a los alumnos en dos charlas.

