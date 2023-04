El crimen de un colectiverodesató una violenta agresióncontra el ministro Berni

El crimen de un colectivero en La Matanza durante un robo desató una violenta agresión contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni

Este grave incidente tuvo consecuencias múltiples, que culminó con la violenta agresión al ministro de Seguridad Sergio Berni cuando fue al lugar de la protesta.

El crimen de Daniel Barrientos (65) ocurrió en la calle Escribano, del barrio Vernazza de Virrey del Pino, rumbo a la cabecera de San Justo. Era la primera unidad que salía y según relatos de sus compañeros, los delincuentes lo estaban esperando en la parada, no eran gente del barrio”, contaron.

De acuerdo al relato, dos de ellos se subieron al colectivo, mientras que un tercero se encontraba en un auto para iniciar la huida. Los ladrones trataron de robar a los pocos pasajeros que se encontraban en la unidad. Le sacaron una mochila a una mujer que iba al frente y se dirigían al fondo, donde había un policía que se encontraba vestido de civil. Allí dio la voz de alto y comenzó un tiroteo con los ladrones. Los asaltantes se bajaron del colectivo y comenzaron a disparar para cubrir la huida. Según los testigos, uno de esos disparos le pegó a Barrientos, quien murió en el acto.

Los atacantes lograron escapar tras el crimen por un terreno lindante a una fábrica de gaseosas. Los peritos de la Policía encontraron en el lugar siete casquillos de bala y el arma de uno de los delincuentes que se le cayó durante el escape.

Uno de los compañeros de Daniel Barrientos (65) no podía creer ya que ocurrió: otro colectivero de la línea 620 fue asesinado en un hecho de inseguridad en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El caso provocó una protesta de los choferes, que lanzaron un paro en la zona oeste del Gran Buenos Aires para reclamar por la inseguridad, ya que estos hechos se repiten todos los días.

Los compañeros de la víctima protestaron en el cruce de General Paz y Ruta 3, donde interrumpieron el tránsito en los dos sentidos de la avenida.

«Queremos seguridad, no estamos pidiendo otra cosa», contaron los choferes mientras amenazan con ir a protestar a Plaza de Mayo.

La 620 es la única línea de colectivos que pasa por el barrio. Es la misma para la que trabajaba Leandro Alcaraz (26), asesinado de dos balazos el domingo 15 de abril de 2018, también en Virrey del Pino.

El momento de la agresión: Los compañeros de la víctima protestaron en el cruce de General Paz y Ruta 3, donde interrumpieron el tránsito en los dos sentidos de la avenida.

