En la cárcel de Campanaelaboraron 230 cruces parauna réplica del cementerio deDarwin en Capilla del Señor

En el marco de una nueva conmemoración de la Gesta de Malvinas, personas privadas de su libertad en la cárcel de Campana y en coordinación con agentes penitenciarios elaboraron 230 cruces que este sábado fueron colocadas en una réplica del cementerio de Darwin en un Museo de la localidad de Capilla del Señor.

La experiencia solidaria fue llevada adelante en la Unidad 41 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Bajo la coordinación de los agentes penitenciarios, fueron 15 las personas privadas de la libertad elaboraron las 230 cruces en el sector de la Bloquera que funciona en la Unidad Carcelaria.

El viernes pasado se entregó la producción de las cruces de cemento a veteranos de guerra que visitaron la cárcel para dar una charla, ocasión que también fue aprovechada para inaugurar un mural alusivo a la guerra de Malvinas.

Las 230 cruces fueron destinadas al Museo de Héroes de Malvinas situado en un predio de la localidad de Capilla del Señor, en el partido de Exaltación de la Cruz.

Los ex combatientes Héctor Capoblanco, Alberto Espinoza y Jorge Aolita, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de la localidad de Exaltación de la Cruz, fueron los destacados visitantes a la cárcel. Ellos compartieron emotivas anécdotas y expusieron fotos, mientras que los internos entregaron artesanías y leyeron unos versos a manera de agradecimiento.

“El honor y el valor no se olvidan”, esa es la frase del mural inaugurado junto al contorno de las Islas Malvinas pintadas de celeste y blanco en la fachada de la sede de la sección de Asistencia y Tratamiento ubicada dentro de la Unidad 41.

Los invitados agradecieron el homenaje y se interesaron por la propuesta y el interés que el personal penitenciario y los privados de libertad demostraron por la causa de la que ellos fueron protagonistas hace tantos años.

Luego el encuentro continuó con la entrega de certificados a los detenidos Diego, Luis Alberto, Benjamín, Álvaro, José, Mariano, Marcelo L., Darío, Alex, Fernando, Ariel, Víctor, Nicolás, Marcelo M. e Ivan que participaron de un taller denominado “Veteranos de Guerra”, que les brindó el Sargento Ayudante (EG) José Torres, en el Sector Bloquera de los talleres de la Unidad, donde se elaboraron las 230 cruces.

Al respecto, el Jefe del SPB, Xavier Areses, agradeció la iniciativa y comentó que “la gesta de Malvinas formará siempre parte de la memoria de nuestro pueblo”.

El director de la Unidad 41, Rubén Varela, agradeció la posibilidad de “ayudar y colaborar con nuestros veteranos héroes y sus familias, abrazándolos de esta manera y colaborando en no permitir el olvido de tan importante suceso. Las Malvinas siempre serán territorio argentino, en ella ningún soldado quedará en la indiferencia, pues sus nombres ya están escritos en la historia”.

Participaron del evento también el Secretario de Complejo Campana, Guillermo Rodríguez, el Subdirector de Asistencia y Tratamiento, Néstor Gómez, el Subdirector de Seguridad, Nicolás Oneto y el Subjefe de Asistencia y Tratamiento, Paolo Martinez.

También acompañaron la Jefa de Talleres, Stella Guerrero, el Coordinador de Formación Técnica y Oficios, Marcos Ávila, el Coordinador de Cultura y Educación, Matías Acosta y la Subjefa de Producción, Verónica Pereyra y la tallerista Cecilia Franco.

