La Escuela Nº 23 celebró su 50º aniversario

La Escuela Nº 23 cumplió 50 años de vida y para celebrarlo realizó un emotivo acto en sus instalaciones.

El festejo contó con la presencia del intendente Sebastián Abella, la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura de ese Municipio, Elisa Abella; la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; la directora de Educación, Mariana Brutti; la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García e inspectoras, junto a directivos, ex directivos, alumnos y ex alumnos de la entidad educativa.

Tras el ingreso de las Banderas de Ceremonia y la entonación del Himno Nacional, las autoridades presentes descubrieron una placa alusiva a la fecha que luego fue bendecida.

También hubo espacio para los discursos y entrega de presentes tanto para la comunidad educativa en la actualidad como para su ex personal.

Los alumnos, en tanto, fueron los encargados de homenajear a su escuela con distintos números artísticos ganando el aplauso de todos los presentes.

Finalmente, se presentó la Escuela Orquesta bajo la dirección de Javier Ulmete. Los pequeños músicos desplegaron todo su talento con los instrumentos interpretando distintos géneros musicales.

