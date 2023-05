La Junta de Seguridad en el Transporte investigó un siniestro vial ocurrido en Ruta 6

A raíz de un siniestro vial ocurrido el 21 de enero del 2021 en la Ruta 6, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, llevó a cabo una investigación y esta semana publicó los resultados.

La Junta de Seguridad en el Transporte investiga accidentes e incidentes ocurridos en todos los modos de transporte. Su objetivo es contribuir a la seguridad en el transporte con estudios, recomendaciones y acciones eficaces, sin buscar responsabilidades civiles y/o penales.

Según detallaron en relación al suceso investigado, luego de cruzar el puente de Siderca, se desprendió el acoplado de un camión tractor rígido con tanque cisterna que circulaba sentido Campana – Zárate. El acoplado impactó contra las barreras metálicas y colisionó contra un vehículo particular que circulaba en dirección contraria.

A partir de las investigaciones realizadas, los profesionales pudieron determinar que las defensas no pudieron evitar que se produjera el suceso. Además, en el informe se agrega que tanto la unidad tractora como el acoplado presentaban falta de mantenimiento y un avanzado grado de deterioro en sus componentes mecánicos. “En la inspección realizada luego del accidente se pudo observar que el sistema de enganche, pieza que según la normativa vigente no puede ser reparada o alterada, había sido modificada por una reparación por soldadura que presentaba fracturas”, detallaron.

Por otra parte, también comunicaron que en lo que respecta a la gestión de la seguridad por parte de la empresa transportista, “se constató que no existía procedimiento de chequeo de los elementos de seguridad y del estado general de la unidad previo a la salida del servicio” y agregaron que “el mal estado de conservación de la calzada del puente y el talud de aproximación contribuyó al desenganche del acoplado cisterna”.

En ese marco, la JST emitió otro informe con Recomendaciones de Seguridad de Operacional a través del cual le sugieren a la Secretaría de Planificación del transporte la implementación de “un plan de mejoras en el sistema de la Revisión Técnico-Obligatoria para estandarizar los procesos de control y unificar los criterios de evaluación de anomalías y así disminuir el riesgo de omisiones en el proceso de revisión”. Este plan debe tender a reducir la variabilidad en los resultados entre las revisiones auditadas y las no auditadas. Además, se le recomendó implementar un sistema de registro fílmico de las revisiones técnicas a través del cual se puedan realizar auditorías remotas del proceso de revisión.

Por otra parte, detallaron que “se le recomendó al operador del transporte establecer un sistema de mantenimiento periódico programado y registrado de las unidades que conforman la flota, en pos de un control preventivo y una prestación del servicio en condiciones adecuadas de seguridad. Y también elaborar e implementar una lista de chequeo de los vehículos previo al inicio del servicio que incluya inspección y registro de los principales sistemas de seguridad”.

Recreación 3D del accidente realizado por la JST en la Ruta Provincial Nº 6.

