Rompenla vidriera y roban ropa de un comercio céntrico

Un comercio dedicado al rubro de venta de indumentaria ubicado en calle Ameghino 727 fue el blanco del accionar de delincuentes que en la mañana de ayer rompieron una vidriera para sustraer elementos del interior.

El hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana, cuando al menos dos personas destruyeron el cristal de la vidriera del local Franz Action Sports. El estruendo de la acción llamó la atención de una vecina que dio aviso al dueño del comercio; al llegar al lugar, el propietario se encontró con el lamentable escenario donde advirtió que los delincuentes habían utilizado una piedra para romper el vidrio, generando un boquete de considerables dimensiones.

Una de las personas que participó de la acción, de contextura física pequeña, ingresó al área de la vidriera y sustrajo prendas de vestir, mochilas y demás artículos exhibidos a la venta. Los malvivientes no lograron ingresar al interior del showroom del local, ya que la vidriera no cuenta con acceso directo.

Aún así, la suma de los elementos robados por los delincuentes asciende a casi 300 mil pesos, mientras que la reposición del vidrio dañado tendrá un costo de 238 mil pesos, lo que representa una pérdida económica elevada para cualquier comerciante.

Al lugar acudió el personal policial y la denuncia ya fue radicada en sede policial, con intervención de la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana.

El local no cuenta con cámaras de seguridad, pero comercios cercanos podrían tener registros fílmicos que generen aportes considerables a la investigación para dar con los autores del hecho.

