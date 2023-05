Jornada de concientización en Plaza Mitre por el Día de la Hipertensión Arterial

La Municipalidad de Zárate, a través de la Secretaría de Salud realizará una actividad informativa sobre esta enfermedad, para toda la población.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión que se celebra cada 17 de mayo, hoy de 10 a 13 horas en la Plaza Mitre, se llevará a cabo una iniciativa libre y gratuita, donde podrán participar todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre dicha afección.

La jornada incluirá información útil, concientización e identificación de síntomas para un diagnóstico precoz y medición de tensión arterial.

A la par, como todas las semanas, se desarrollará la campaña de vacunación con la aplicación de vacunas Antigripales y Covid.

LA HIPERTENSION ARTERIAL

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad que se presenta cuando se eleva la presión arterial en forma sostenida por encima de los valores considerados normales.

Puede tener un comienzo silencioso y solapado y transcurrir de ese modo a lo largo de la vida, hasta que un evento cardiovascular como un infarto o un ACV, que son las complicaciones más frecuentes, la ponen de manifiesto.

No hay manera de conocer la presión arterial si no se toma. Por ello, se recomienda medirla de forma periódica y consultar a personal médico, como así también mantener un peso adecuado con una dieta saludable y actividad física recreativa para ayudar a tener una presión arterial normal.

Semana de concientización sobre el uso de la sal

la fecha coincide con la Semana de concientización sobre el uso de la sal, organizada por la World Salt Awareness y que se lleva a cabo desde el 15 hasta el 21 de mayo.

La importancia de la prevención tiene que ver con ciertos hábitos que hacen más probable la aparición de esta enfermedad, como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de comidas ultra procesadas y con exceso de sal. De hecho, el 60% de las personas que sufren de hipertensión arterial son sensibles a la sal, es decir, que al ingerir sodio, sufren un aumento de la presión arterial. Cabe aclarar que, en nuestro país, el promedio de consumo de sal es de 11 gramos al día, lo cual está muy por encima de los estándares saludables que estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 5.75 gramos al día.

“Hay que tener cuidado con la sal oculta, que no es la que agregamos, sino la que está en los alimentos, como los panificados y las gaseosas. Por otro lado, es real que la genética implica un rol en la constitución y aparición de la Hipertensión Arterial, pero también existe la epigenética, que implica lo que cada uno hace con los genes que tiene. Si bien papá y mamá pueden haber sido hipertensos, uno tratando de modular estos genes puede retrasar o evitar la aparición de la enfermedad”, señaló el Dr. Miguel Schiavone, Jefe de Hipertensión Arterial del Servicio de Cardiología del Hospital Británico.

El Municipio organiza una jornada de concientización por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial en Plaza Mitre.

Comparte esto: Twitter

Facebook