Farmacias afectadas por el ataque al sistema que valida transacciones de prepagas y obras sociales

Desde la semana pasada, el sistema informático que valida las transacciones de prepagas y obras sociales viene sufriendo un ataque, lo que impide aplicar los descuentos a los beneficiarios.

Se trata de un hackeo vigente desde el jueves de la semana pasada, que afecta las ventas de medicamentos en farmacias del AMBA y otros puntos del país.

En ese marco, una gran cantidad de usuarios se vieron impedidos de comprar en farmacias con los descuentos que corresponden a sus respectivos servicios de salud y los establecimientos optan entre cobrar el precio íntegro con la posibilidad de un posterior reintegro u otorgar las bonificaciones en forma manual a la espera de que las financiadoras los paguen.

La empresa Bizland, que administra el sistema IMED para la firma Farmalink informó a través de un comunicado que fue “víctima de un intento de hackeo que no implicó el robo de datos sensibles de los beneficiarios y prestadores, pero sí afectó a la operatividad de su red de comunicaciones, por lo cual existe imposibilidad para validación on-line de consumos de Salud”.

IMED es uno de los sistemas que utiliza la red de farmacias del país, por lo cual no todas las obras sociales y prepaga están afectadas.

ESPERAN QUE SE SOLUCIONE A LA BREVEDAD

En diálogo con LA VOZ, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zárate, Marcelo Parada, detalló que “el problema es a nivel nacional, pero no es para toda la seguridad social, solo para IOMA y algunas prepagas. No se puede entrar a la página, la dieron de baja directamente”.

Asimismo, agregó que según la información oficial en el transcurso de la jornada de ayer el sistema volvería a estar operativo nuevamente, pero al cierre de esta edición los inconvenientes continuaban sin modificaciones.

