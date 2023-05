El Sindicato Químico cerró paritarias con una cláusula gatillo

Esta semana, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas de Zárate cerró las paritarias correspondientes a este año para todos los trabajadores del sector y unos 2500 obreros se verán beneficiados por un nuevo acuerdo de recomposición salarial alcanzado entre el sindicato y las empresas.

Se trata de una paritaria que se extenderá desde el primero de mayo hasta el 30 de abril del 2024.

“Conseguimos acordar, como inicio, la aplicación de un 15% de aumento para dar inicio a la paritaria. Luego, y de forma bimestral, se irá aumentando de acuerdo al costo de vida oficial. Se trata de una cláusula gatillo por la inflación, para que los bolsillos de los trabajadores no pierdan ante el costo de vida que va subiendo gradualmente, todos los meses”, confirmó a este medio Néstor Carrizo, titular del Sindicato Químico local.

“Actualmente la situación de las mpresas químicas es favorable, no hay firmas que estén cerrando o en vías de restringir su producción. Todas están funcionando con mucha demanda y, de hecho, algunas planifican expandir sus instalaciones o ampliar turnos. Principalmente, las firmas que están exportando sus productos y dedicadas a los agroquímicos. A raíz de esta situación favorable es que podemos negociar este importante aumento para los trabajadores, quienes están muy preocupados por la situación inflacionaria del país”, evaluó el titular del gremio.

Cabe señalar que en diciembre pasado, el sector obtuvo un bono de 200 mil pesos para las 27 empresas radicadas en la zona, beneficiando a unos 2.500 empleados y empleadas de las ciudades de Zárate, Campana y Gualeguaychú.

Este año, al igual que el año pasado, el sindicato logró aplicar, en paritarias, la cláusula «gatillo» acompañando a la inflación.

A diferencia de otras empresas de la zona, las plantas químicas radicadas en Zárate, Campana y Gualeguaychú no sufrieron suspensiones ni despidos de personal, debido a que la producción de las agroquímicas y de las petroquímicas se vuelcan, en su gran mayoría, al mercado externo. De hecho la producción de las químicas es estable y no hubo suspensiones ni despidos de personal.

Néstor Carrizo, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas.

