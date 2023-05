“Nunca vas a estar sola”: Un cortometraje independiente que visibiliza las relaciones tóxicas y la violencia de género

El cine independiente argentino cuenta con un nuevo cortometraje que aborda una problemática social de gran relevancia como es la violencia de género. Bajo el título «Nunca vas a estar sola», esta producción dirigida por José Keidel y protagonizada por la talentosa Jaqueline Grisolia acerca un mensaje de concientización y la necesidad de construcción de entornos sanos.

La temática principal del cortometraje tiene que ver con las relaciones tóxicas y la violencia de género, una problemática de gran vigencia que, en esta ocasión, encuentra en el arte cinematográfico el lenguaje para abordarla y exponerla. En diálogo con LA VOZ, Jaqueline Grisolia compartió sus motivaciones para formar parte de este proyecto. «Me gusta mucho la historia, hay muchos casos de relaciones tóxicas, hoy en día se están viendo cada vez más, como el tema de la violencia de género, no poder soltar y separarse de la otra persona. Me encantó encarnar un personaje así que está sufriendo desapego por parte de la otra persona”, contó Jaqueline.

La actriz destacó que «Nunca vas a estar sola» tiene la capacidad de resonar con muchas mujeres y parejas que han vivido situaciones similares. «Me gusta contar historias a través de un personaje. Me llamó mucho la atención que es un caso real, como el de tantas chicas y lo volvería a hacer mil veces”, expresó.

El mensaje central que la actriz desea transmitir, y que el cortometraje busca transmitir en su totalidad, es la urgencia de poner fin a este tipo de relaciones antes de que sea demasiado tarde. «No hay que esperar a que pase lo peor, sino que hay que buscar ayuda y estar atenta, alerta y con apoyo de la familia, nunca estar sola, siempre acompañada porque sino puede terminar todo en desgracia”, remarcó.

El proceso de preparación del personaje fue un desafío emocional para Grisolia. «Fue escuchar historias, leer, escuchar gente que ha pasado algo similar o igual. Yo sufrí violencia por parte de una ex pareja y eso lo traje al personaje y lo complementé”.

Jaqueline también elogió el apoyo y el compañerismo del equipo de producción. «El grupo que me tocó para trabajar fue super compañero, me encantó, se me hizo llevadero y fácil. Siempre estaban ahí para alentarme, ayudarme, porque no solo tenes que ser una buena actriz sino que el equipo tiene que ser muy importante. José, por su parte, hace muy bien su trabajo, le mete todo el empeño, las ganas y trata de sacar lo mejor de mi”.

«Nunca vas a estar sola» es un proyecto que posee un significado profundo para la joven actriz, ya que marca su debut en el mundo del cine y, además, le otorga el papel protagónico. «Para mí es algo super importante este cortometraje porque soy protagonista de la historia, es la primera vez que hago cine y que me hayan dado el papel protagónico fue una bendición, un honor y todo lo que eso conlleva al representar tantas mujeres en esa situación, y no solo mujeres, sino a hombres también. Fue un desafío que la gente se sienta representada en eso”.

SE PRESENTA HOY EN EL CIRCULO

El cortometraje se presentará esta noche en el marco del Festival Cinestilo que se desarrollará desde las 20 horas en la sala de teatro del Círculo Popular de Cultura, junto a otras producciones regionales.

