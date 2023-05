Se aprobó la ordenanza que prohíbe plásticos de un solo uso

El Concejo Deliberante aprobó el pasado jueves, una ordenanza por la cual se prohibirán los plásticos de un sólo uso, que están afectando a toda la ribera del Delta del Paraná, ya que según la Dirección Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “los envases plásticos representan casi la mitad de todos los residuos plásticos a nivel mundial, y muchos de ellos son desechados después de haber sido utilizados tan sólo unos pocos minutos”.

A raíz de tal situación, el unibloque de Socialismo Para Todos, integrado por Aldo Morino; ha presentado un Programa de disminución de “plástico de un sólo uso”, tendiente a prohibir vasos y platos descartables en la ciudad.

Esto está en consonancia con un reglamento nacional para la reducción progresiva y la prohibición específica de los plásticos de un solo uso en los parques nacionales y áreas protegidas del país. Tal iniciativa se alinea con distintos esfuerzos internacionales que tienden a la eliminación de la presencia en los ecosistemas de estos componentes. De hecho, los municipios costeros fueron los primeros en aplicar un programa de reducción que tienda a la prohibición.

La medida nacional, y la ordenanza local reciente, promueve la disminución gradual de estos objetos y busca su prohibición, lo que involucra la entrega al consumidor final, la distribución y comercialización y el ofrecimiento a la vista de los productos plásticos de un solo uso en todas las áreas protegidas en jurisdicción de dicho organismo.

La decisión alcanza elementos como botellas de bebidas, vajilla y utensilios plásticos descartables; varillas de soporte de globos y los soportes utilizados para el consumo de helados; hisopos y cotonetes realizados con plástico no compostable; bolsas plásticas no reutilizables o compostables; envoltorios y productos cosméticos y de higiene oral con micro perlas o micro esferas de plástico.

Vale indicar que los plásticos de un solo uso son productos desarrollados a partir de materiales destinados a ser desechados tras su primer uso, por lo que no son reutilizables y su reciclabilidad es baja por cuestiones técnicas y económicas.

“La idea es erradicar la entrega de vasos plásticos, sorbetes y cucharas plásticas. Todos estos plásticos de un sólo uso se suman al deterioro del medio ambiente. De hecho, estamos siguiendo la postura que han tomado otros municipios bonaerenses”, confirmó el concejal, Aldo Morino.

En detalle, tal ordenanza prohíbe la entrega y venta de sorbetes, vasos, revolvedores, platos y cubiertos de plástico y poliestireno (Telgopor) expandido de un solo uso. Al mismo tiempo, una campaña municipal brinda concientización a comerciantes y vecinos para que incorporen los nuevos hábitos dirigidos al cuidado ambiental.

En cuanto a los plazos, la normativa estipula que en 180 días prohibir la utilización, entrega y expendio de plásticos de un sólo uso. En el medio, reclama al municipio un programa de reducción.

Para los comercios que luego de este plazo sigan entregando este tipo de material, habrá multas mínimas de 12 mil pesos a 24 mil pesos. Y, en caso de reincidencia, la posibilidad de la clausura de 1 a 5 días.

Del mismo modo, pide a la Comuna que se desarrolle una campaña de concientización y de colocación de cartelería.

