Defensores empató sin abrir el marcador con San Martín de San Juan en Villa Fox

En la tarde del sábado en Villa Fox, CADU igualó 0 a 0 con San Martín de San Juan en el marco de la decimoséptima fecha de la Zona «A» del Torneo «Campeones del Mundo» de Primera Nacional temporada 2023 y comparte el quinto puesto con Almirante Brown a cinco unidades del único puntero Agropecuario.

El árbitro fue Juan Ignacio Pafundi de regular labor, en un encuentro se jugó en el estadio «Mario Oscar Losinno» de Defensores Unidos ante un importante marco de público en las tribunas.

CADU sumó el segundo encuentro sin ganar con este empate y una derrota, además de 218 minutos sin convertir goles, como local cosechó el undécimo partido sin caídas, con nueve triunfos (seis en serie) y dos igualdades. San Martín acumuló el segundo cotejo sin perder, con un triunfo y un empate, mientras que como visitante almacenó la segunda presentación sin victorias jugando fuera de San Juan con una igualdad y una caída.

En el historial por los torneos de ascenso fue el primer enfrentamiento oficial entre ambos donde no hubo vencedores ni vencidos.

EL PARTIDO

En el balance final el empate estuvo bien, no se pudieron sacar ventajas en un encuentro apenas discreto el reparto de puntos fue lo más acorde de acuerdo al desempeño de ambos equipos, aunque de los dos CADU tuvo las situaciones más claras de gol.

En la etapa inicial, después de un arranque parejo con dominio alternado, muchas imprecisiones y poco juego, con el correr de los minutos San Martín se fue adueñando de las acciones, comenzó a tomar el protagonismo, aunque el faltaba profundidad para generar peligro sobre la valla de Henricot, ante un Defensores que teniendo menos pelota generó en esa etapa dos llegadas claras un remate de Velázquez en el travesaño y un tiro de Giménez apenas desviado. En el complemento el partido comenzó con las mismas características aunque el «celeste» ya no lo esperaba dan refugiado atrás y el partido se hizo más peleado y luchado en la mitad de la cancha, mejoró el desarrollo en relación a la etapa inicial y otra vez hubo un tiro de Velázquez en el travesaño, pero ambas defensas no dieron ninguna ventajas por eso los atacantes no pudieron romper el cero y el empate fue lo más justo..

Javier Velázquez le gana en lo alto a José Villegas. El «9» tuvo dos tiros en el travesaño. Martín Giménez va en busca del balón seguido por el lateral Leonel Bontempo.

