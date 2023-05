Esta noche se jugará el cuarto partido en el DAM Stadium de Costanera Sur

Desde las 21 horas y nuevamente en el DAM Stadium de Costanera Sur se enfrentarán hoy los equipos de Zárate Basket y Rácing de Chivilcoy.

Será en el marco de la cuarta fecha de ésta serie final de Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

La serie lo encuentra a Zá rate Basket adelante por 2-1 luego de ganar los últimos dos encuentros disputados y dar vuelta la serie que había comenzado a favor de Racing.

CERRAR LA SERIE EN CASA

Sin dudas el gran objetivo de éste equipo de Zárate Basket será cerrar la serie y para eso tendrá que ganar ésta noche.

Será un partidoque encontrará frente a frente a los dos mejores equipos de ésta competencia en la Conferencia Sur que lo demostraron a lo largo de la temporada regular y ahora también, en la post temporada.

Racing eliminó a Pico FBC por un contundente 3-0 en 4tos de final y luego a Hispano Americano de Río Gallegos (3-1).

Del lado de Zárate Basket dejó en el camino a La Unión de Colón (3-1) en fase de cuartos de final y a Ciclista Juninense (3-0) en semifinales.

Racing sabe que no habrá mañana si hoy no logra ganar. Y con esa urgencia, que la tendrá que encarar por primera vez en la instancia de play offs, buscará repetir lo realizado hace 48 horas aunque, claro está con un final diferente al que tuvo el sábado.

Para el público será otra noche de buen basquet que no dejará de aprovechar con su presencia.

GANAR PARA SALIR CAMPEON

De ganar Zárate Basket se habrá consagrado campeón de la Conferencia Sur, temporada 2022/2023.

