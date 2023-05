“Cristina nos puso a todos en campaña sin tener un candidato”

En declaraciones públicas el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, se refirió a la jornada del pasado 25 de Mayo, donde una gran cantidad de militantes se reunieron en Plaza de Mayo para homenajear los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno.

Ante una plaza colmada, el acto contó con la alocución de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Estoy feliz por haber podido vivir ese momento histórico que creo que sucedió este 25 de Mayo y que nosotros por suerte fuimos parte de ese hecho. Entiendo que el peronismo, más allá de todo lo que puedan decir, y el Frente de Todos, sigue siendo la fuerza política más representativa y de mayor militancia en nuestro querido país”, analizó Furlán.

En la misma línea, el dirigente gremial añadió: “Ha ocurrido un hecho enorme, brillante, como no podía ser de otra manera viniendo de nuestra conductora como es Cristina, nos puso a todos en campaña sin tener candidato, la verdad que eso tiene un valor enorme. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que discutir y no tenemos candidato, para mí es un hecho inusual en la política, y brillante de parte de Cristina. Estoy enormemente contento por lo sucedido”.

Respecto de lo que todavía se presenta como un enigma y que tiene que ver con las candidaturas, Furlán señaló que “lo más importante es el proyecto y los ejes que nos dejó Cristina para trabajar. A partir de ahí construyamos cualquier cosa, siempre convencidos y conscientes de que tenemos que ir por ahí”. Y finalizó: “No está muy difícil para acertar quién puede ser, no sabemos quién, pero sabemos entre tres o cuatro compañeros quién puede ser”.

LA AUSENCIA DE LA CGT

Consultado sobre la ausencia de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) durante el acto, el titular del gremio metalúrgico analizó que eso responde “a la falta de propuesta y de modelo de país” y expresó: “El movimiento obrero anduvo perdido en el momento en que no tuvo proyecto de país, cuando Ubaldini nos propuso los 26 puntos, cuando fue lo de Huerta Grande, cuando el movimiento obrero tuvo síntesis del modelo de país no tenía confusiones y sabia para donde tenía que ir. Lamento que no se haya entendido el momento histórico de este jueves por parte del movimiento obrero”.

Abel Furlán, líder del gremio metalúrgico.

