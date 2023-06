Violento choque entre dos autos en el cruce de Ruta 193 y el camino a Capilla del Señor

El cruce de la Ruta 193 y el camino a Capilla del Señor reviste una gran peligrosidad para vehículos que circulan por la zona, no solo por la falta de iluminación sino también por las maniobras imprudentes que allí se registran.

En horas de la mañana de ayer, dos rodados protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo a dos personas heridas.

Se trata de un lugar muy transitado, donde los automovilistas que circulan desde Ruta 9 y que deben tomar el camino a Capilla del Señor, deben detener su marcha a un costado de la ruta, aguardar que no circulen vehículos en ninguno de los dos sentido y recién allí realizar la maniobra de cruce de la Ruta 193.

Fue precisamente en esa intersección donde colisionaron bruscamente una camioneta Ford EcoSport y un Renault Clio, ocasionando varios daños de chapa en ambos rodados.

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Municipal que brindó atención médica a las personas involucradas; entre ellas, una mujer sufrió heridas por el impacto de la colisión y un menor registraba lesiones leves.

En ambos casos, los profesionales médicos decidieron el traslado de ambos hacia el Hospital Zonal Virgen del Carmen para un chequeo médico. Afortunadamente, no se vieron involucrados otros vehículos en el siniestro vial.

El peligroso cruce de la Ruta 193 y con el camino a Capilla del Señor.

