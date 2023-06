“La gente quiere romper el bipartidismo en el que estamos viviendo hoy en día a nivel local»

En diálogo con LA VOZ, quien será el precandidato a Intendente por La Libertad Avanza en las PASO, Marcelo Gómez, contó detalles sobre el plan de gobierno que se encuentran desarrollando y las principales ideas del espacio que representa de cara a las elecciones de este año.

«Hoy en día somos un espacio relativamente nuevo, en el 2021 participamos con Avanza Libertad que fue el espacio de Espert y parte de esa estructura a nivel de equipo me quedó intacta y es justamente la que hizo una base fundamental para poder trabajar este año”, señaló Gómez.

Al respecto, detalló que los trabajos que vienen realizando se dividen, por un lado, en un equipo técnico que se ocupa de preparar el programa de gobierno y, por otro lado, un equipo de tareas territoriales. A esto se suma otra iniciativa, que tiene que ver con capacitaciones políticas para quienes aspiren a ocupar determinados cargos, lo cual se enmarca en una escuela de conducción política a nivel local.

Gómez también se refirió a la participación vecinal en el espacio, que ha mostrado un crecimiento desde el 2021 a la fecha. “A nosotros, la verdad es que nos favoreció muchísimo la época de la pandemia, las ideas de la libertad, la verdad que en la época de pandemia se afirmaron”, expresó y continuó: “Milei pasó a ser un panelista del 2015 a ser el candidato que más mide a nivel individual, que lo tenemos en nuestro equipo y a nosotros eso nos ayuda un montón para traccionar también posibles votos».

En ese sentido, indicó que “la gente se acerca porque está harta del contexto político de siempre, está harta de las colectoras que se arman siempre a nivel local que terminan jugando para un oficialismo que es gobierno hace 16 años. Eso la gente lo ve, está cansada. Quiere salir de esa estructura, quiere romper el bipartidismo en el que estamos viviendo hoy en día a nivel local».

Acerca del plan de gobierno en el que se encuentra trabajando junto a su equipo, Gómez detalló que el mismo contempla “ una reforma del Estado que permita avanzar hacia un municipio inteligente; una segunda reforma que es la promoción de la inversión privada y nuevos empleos; un tercer eje que es la prevención, seguridad, ordenamiento urbano y Justicia; el cuarto eje, que es capital humano (salud, educación, deporte y cultura) y el quinto eje que, para nosotros es uno de los más importantes, que es el Máster Plan de Saneamiento”.

Respecto de esto último, Gómez mencionó que la propuesta en la que trabajan prevé “solucionar problemas de agua y de cloaca en Zárate en los próximos cinco años” y agregó que tienen proyectada “la construcción de una planta de tratamiento local para 180 mil personas, o sea, proyectamos a Zárate de acá a 20 o 30 años y tenemos el financiamiento para hacerlo”.

Por otra parte, el precandidato libertario también añadió que, en caso de llegar al gobierno local, liquidará todas las Sapem creadas por la actual gestión municipal “por ser deficitarias”, dijo y las cuales quiere reemplazar por iniciativas privadas.

“Nosotros vamos a eliminar todos esos gastos improductivos, vamos a tener una total transparencia en la gestión, vamos a volver a publicar un boletín oficial que hoy en día es inexistente, vamos a despedir ñoquis que hoy en día están cobrando sin trabajar. Tenemos que avanzar en una mejora de las condiciones laborales de los buenos empleados municipales porque hay mucha gente que trabaja muy bien, empleados municipales que son muy eficientes, pero mayormente los empleados que son eficientes son los empleados de bajo rango y que le cubren siempre las papas a los directores y a los secretarios”, sostuvo y remarcó en la necesidad de “capacitar a todas las personas hacia un municipio inteligente, porque estamos pisando la quinta revolución industrial y tenemos gente que ni siquiera sabe usar la computadora trabajando en el municipio. Vamos a avanzar hacia un municipio que sea chiquito y ágil”.

Seguridad

Otro de los aspectos centrales del programa anunciado por Gómez, tiene que ver con la prevención y la seguridad: “Nosotros vamos hacia un sistema en el que vamos a eliminar la DPU. No puede ser que hoy tengamos una Dirección de Prevención Urbana, donde la gente está pagando una tasa municipal por servicios que no se efectúan. La contraprestación en la prevención evidentemente no existe, se está cobrando un impuesto encubierto”. En ese sentido, se encuentran planificando “un mecanismo de monitoreo y de red temprana de alarmas, manejado a través de una iniciativa privada que se haga cargo de mantener las cámaras, las alarmas; un buen sistema de anillo de monitoreo que esté integrado con el trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

Fiscalización

Consultado sobre la estructura disponible para fiscalizar el proceso de votación en las próximas elecciones, Gómez señaló: “En el 2021, si no me equivoco, tuvimos 282 mesas. Se necesitan más o menos 300 personas para poder coordinar una fiscalización hoy en día. Estamos teniendo alrededor de 100 confirmadas, que ya están en proceso de empezar a capacitarse a partir de mediados de junio. Nosotros manejamos toda la estructura nuestra a nivel local, la solventamos con nuestra plata, eso marca un poco la diferencia de cómo se manejan los otros espacios políticos que tienen recursos económicos para poder pagar el capital humano que no se tiene que no se obtiene de manera voluntaria”.

Marcelo Gómez inauguró recientemente el local de La Libertad Avanza, ubicado en Pellegrini y Gallesio.

Comparte esto: Twitter

Facebook