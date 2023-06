Rige otro aumento en las tarifas del servicio de Metropol

Tal como estaba previsto, comenzó a regir el nuevo aumento de las tarifas en el transporte público de trenes y colectivos y en el caso del recorrido Zárate- Once, del Servicio Directo, también actualizó su valor.

La empresa Metropol (ex Chevallier) implementó el aumento en la tarifa del servicio a Once, y en el caso del Directo pasó de $381 a $415.

En lo que respecta a los trenes, en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y el Tren de la Costa el mínimo será de $ 29,12. En tanto, en las líneas Roca, Belgrano Sur, Urquiza, y Belgrano Norte pasará a ser de $ 22,50.

Se trata, por lo tanto, de un nuevo “golpe” a los bolsillos de los usuarios zarateños y campanenses que se trasladan diariamente a Capital utilizando el servicio público.

