Desalojaron el predio usurpado en Avenida Antártida

Funcionarios municipales brindaron una conferencia de prensa en la mañana de ayer donde se refirieron al operativo de desalojo desarrollado en el predio ubicado en avenida Antártida Argentina y calle 46.

El operativo de recuperación del predio contó con el apoyo de fuerzas policiales y la intervención de la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana. Según informaron desde la Municipalidad, el predio será destinado al fomento del deporte.

“Estamos en contra de todo tipo de acción ilegal. Fue fundamental el accionar de la Municipalidad para que esta medida se pueda llevar adelante en el día de hoy. Destacamos la colaboración del personal policial, que a partir de las notificaciones que salieron en el día de ayer, hoy se hicieron presentes”, dijo el Secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, y agregó: “Siempre fuimos claros y categóricos y lo decimos constantemente, el Municipio bajo ningún punto de vista acompaña este tipo de acciones y siempre va a estar presente al lado de los propietarios para que puedan recuperar lo que les pertenece. Esta medida como la de hoy, tarde o temprano llega, con lo cual, quien tome un terreno que es de propiedad privada por la fuerza, en algún momento lo va a tener que dejar. El intendente tiene una postura muy clara, nos instruyó para que llevemos adelante todas las acciones posibles con todas las áreas municipales que hoy estuvieron presentes en el lugar para que esta medida se produzca en forma satisfactoria, recuperando y desalentando esa toma”. En el marco del operativo desde la municipalidad se organizó un trabajo coordinado entre las secretarías de Servicios Públicos, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Territorial, Hábitat.

Respecto del uso que se le dará al predio, Arroquigaray, que estuvo acompañado por el concejal Ariel Ríos y el secretario de Desarrollo Humano, Darío Raffo, sostuvo: “Sabemos que luego de la recuperación es importante darle un destino a ese sector para que no vuelva a ocurrir lo mismo, por eso, estamos hace varias semanas en diálogo con instituciones deportivas. El intendente tomó la decisión de que ese lugar sea asignado a diferentes instituciones. Por ello, la Municipalidad ha firmado un convenio con el propietario de esas tierras por el cual las adquiere en comodato por determinada cantidad de años, y a la par, otro convenio con diferentes instituciones deportivas de nuestra ciudad para que puedan ocupar ese terreno y darle un uso tan necesario y productivo como lo es el fomento del deporte para todos nuestros vecinos y vecinas. Para no dejar esos lugares ociosos, que son propensos a este tipo de medidas, es que se tomó la decisión de ir por el bien común y del fomento del deporte”.

En esa línea, el funcionario manifestó que la Municipalidad está permanentemente acompañando para que este tipo de sucesos no se produzcan y dando intervención a la fuerzas de seguridad cuando la situación lo amerita. “Si ocurre una toma y las fuerzas de seguridad detectan que está ocurriendo, también tienen un cierto grado de responsabilidad en la necesidad de actuar en el momento, para que la toma no se consolide y después no tener que llegar a una situación donde los tiempos se dilatan y se torna más difícil”, añadió.

Por último, informó que “se está implementando un operativo de seguridad con consigna policial en el sector y trabajando lo más rápido posible para que los clubes puedan rápidamente desembarcar con sus instalaciones, empezar las obras que necesitan y poder darle el uso que expresamos”.

Patricia Moyano, Ariel Ríos, Juan Manuel Arroquigaray, Darío Raffo y Florencia Diez brindaron detalles del operativo en Avenida Antártida Argentina y calle 46.

