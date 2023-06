Manifestación de acompañantes terapéuticas por la crisis en el sector de discapacidad

En la tarde de ayer, un grupo de acompañantes terapéuticas llevó a cabo una manifestación frente al Palacio Municipal, a raíz de la crisis que atraviesa el sector dado los retrasos en los pagos, los aumentos “irrisorios” y el impacto de esta situación en los derechos de pacientes.

El jueves y el viernes hubo movilizaciones en Capital Federal además de una medida de paro de actividades con el propósito de visibilizar el difícil escenario que atraviesan los prestadores.

“El paro y movilización en Capital Federal, donde se reunieron los prestadores precarizados en discapacidad, tiene que ver con que se está pidiendo desde el año pasado un aumento y un pago a mes vencido, donde no hay prestaciones aprobadas y si nosotros como prestadores no asistimos al colegio los chicos no pueden ingresar”, contó Natalia Meza, una de las manifestantes presentes.

En ese marco, lamentaron tener que llevar a cabo medidas de fuerza de este tipo pero, según expresan, la situación que viven ya es insostenible y no encuentran respuestas al reclamo.

“Lo último que queríamos es hacer esto. Es un derecho que se está vulnerando, hay personas que no pueden estar y hablar, y somos nosotros los que lo estamos visibilizando”, expresó Natalia y continuó: “Los aumentos no alcanzan, hay compañeros a los que les pagaron el mes de diciembre recién en mayo, como se puede sostener así un trabajo que se tiene que hacer bien, en equipo, con profesionales tratantes, con supervisión. Estamos en casos severos, con patologías de salud mental, pero a nadie le interesa”.

Los retrasos en los pagos y los valores magros que reciben llevaron la situación a un escenario de crisis que termina afectando tanto a los profesionales como a las personas que reciben estas prestaciones.

“Es una situación desgastante, cansadora. Nosotras trabajamos por vocación de ayudar a otra persona que lo necesita y ¿cómo podemos sostenerlo? estamos cansadas, adoloridas, enojadas también. Nadie nos escucha”, señalaron.

En el plano local mantuvieron reuniones con concejales e integrantes del Ejecutivo Municipal. “Tuvimos algunas reuniones donde nos escuchan, contamos la problemática pero no pasa nada”, señalaron.

Por su parte, otra de las manifestantes, Marina Micucci, sostuvo: “La discapacidad nunca está en agenda, la sábana es siempre corta para discapacidad, para salud, para educación, aún así elegimos la carrera y seguir formándonos”.

