Higiene urbana: Lanzaron el programa Zárate Limpio

En la mañana de ayer, el intendente Osvaldo Cáffaro lanzó un nuevo programa de higiene urbana llamado Zárate Limpio que surgió a partir de una articulación público-privada.

En las puertas del Palacio Municipal se estacionaron ayer los camiones y la maquinaria que será utilizada en la implementación de esta iniciativa que sumará alrededor de 400 cuadras de barrido para la mejora de la limpieza del espacio público.

“Le queremos agradecer a la empresa ENTRE. Esto se puede hacer porque es una articulación público-privada, nosotros pusimos algunos elementos como la hidrolavadora, una barredora de mano. Tuvimos dificultades con el mantenimiento y la continuidad de este servicio, nos parecía que la mejor forma era hacerlo en conjunto entre una empresa privada y la Municipalidad. No somos fundamentalistas de querer hacerlo todo desde el Municipio”,dijo el Intendente y agregó: “Esto estuvo en funcionamiento en su momento, y tuvimos que dar este paso atrás y replantear la estrategia. A esto le sumamos 400 cuadras de barrido que hoy no se hacen, en toda la zona nueva, más periférica, donde se amplió el cordón cuneta y el asfalto”.

Según detalló el Jefe Comunal, además se sumarán 15 cooperativistas a la nómina de empleados de la empresa, quienes pasarán a brindar este servicio.

“Me llena de mucha alegría, hemos hecho una selección de cooperativistas que hace tiempo están trabajando con nosotros; el municipio les paga un plus para que hagan determinadas tareas de pintura, de limpieza, barrido, corte de pasto y demás, pero en este caso ya van a entrar directamente a la actividad para este servicio público”, dijo Cáffaro y agregó: “Cada cosa que veamos que no llegamos solos, lo tenemos que hacer con el sector privado o buscar alguna otra herramienta factible. Así nacieron las Sapem, el Endeza, no estamos cerrados, somos flexibles”.

Por su parte, Fernando Aizcoitia, socio gerente de ENTRE SRL, sostuvo: “La empresa se siente muy cómoda trabajando en la ciudad de Zárate. Es una empresa familiar que tiene más de 55 años dedicándose a esto, somos oriundos de la ciudad de San Nicolás. La articulación público – privada hace posible este crecimiento en la mejora de los servicios continuos. Creo que con este equipamiento la ciudad va a dar otro pasito en tratar de mantenerla limpia como intentamos todos los días”.

Por su parte, el titular de la secretaría de Servicios Públicos, Alejandro Cimiotta, expresó que “lo que va a hacer este nuevo programa es potenciar lo que ya existe, vamos a brindar servicio de barrido manual en 400 cuadras nuevas en barrio Orsi, Mariano Moreno, Juana María, lugares donde habíamos llegado con la infraestructura, pero no con el servicio todavía”.

A esto, el funcionario agregó que vuelven a estar en servicio los equipos mecánicos, como son la barredora autopropulsada y una barredora manual, que van a estar dando servicio en las avenidas Antártida Argentina, Lavalle y 7 de Julio, mientras que la barredora manual lo hará en plazas y veredas.

“Hay una aspiradora de hojas, que viene desarrollando tareas hace unos meses, también está la almeja, el camión que retira las ramas que dejan los vecinos en sus podas y el camión que tiene que recolectar el barrido”,dijo Cimiotta y destacó la buena predisposición de la empresa para este trabajo que tiene que ver con la higiene urbana.

Frente al Palacio Municipio se presentaron camiones y maquinaria que será utilizada en la implementación de esta iniciativa.

