«Es una temporada positiva en lo deportivo y por la gran cantidad de gente que se acercó al club»

El entrenador del plantel superior de rugby de Náutico Arsenal Zárate, Sergio Guerrero, dialogó con diario La Voz. Analizó lo que realizó el equipo que en gran actuación se encuentra segundo en el Torneo de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires a pocos días (jugará el sábado) de lo que será el enfrentamiento de gran relevancia ya que el sábado estará recibiendo a San Miguel, equipo que es puntero y ganó los diez partidos que jugó hasta el momento.

Esta fue la palabra de Sergio Guerrero, entrenador de Náutico Arsenal.

“Si bien nos falta un partido que es muy importante para nosotros ya que enfrentaremos a San Miguel, que es el puntero y nosotros vamos segundos, pero haciendo un balance no puedo dejar de decir que es muy bueno.

El único partido que perdimos, fue por dos puntos y de visitante y contra uno de los equipos que viene también en el lote de los primeros puestos.

Si lo tuviese que medir por esto creo que es muy bueno el balance. Pero nosotros preferimos, junto al staff de entrenadores que me acompañan, preferimos medirlo por la cantidad de jugadores y poder contar en éste momento con has ta preintermedia a nosotros nos pone feliz. Pero muy feliz por el club, sobre todo. Mucha gente se arrimó al club otra vez así que la campaña o esta temporada viene siendo positiva por lo deportivo pero también por la cantidad de gente que se sigue sumando. Hemos tenido poca cantidad de lesionados, si bien tenemos algunas bajas, no tenemos gran cantidad de lesionados ni de lesión grave.

Así que positivo en todo lo que te comenté.

Pero también está siendo positiva ésta temporada por la forma en que están jugando los chicos y del compromiso que tienen, evidentemente el saldo de lo que jugamos hasta ahora más allá del resultado del próximo partido es positivo…»

P: Sergio ¿Cómo esperan el partido del sábado ante San Miguel y también la segunda rueda de la competencia?

R: “…El partido con San Miguel lo esperamos tranquilos, con una ansiedad calma porque sabemos a lo que jugamos. Todavía creemos que podemos desarrollar mejor nuestro juego. Creo que ellos también se estarán haciendo preguntas de cómo estamos nosotros por los resultados que hemos obtenido.

Pudimos sacar partidos duros adelante con mucho carácter y muy buen juego, así que de ésta manera esperamos el partido con San Miguel.

Con una tensa calma diría yo, pero estamos muy bien. El tema es que los chicos el sábado que viene también estén bien de la cabeza y seguro todo saldrá bien.

Y ésta segunda rueda la esperamos para redoblar los esfuerzos que hicimos hasta ahora. Nosotros entendemos que la única forma de obtener algo es trabajando mucho y a eso le ponemos mucho empeño y por suerte los chicos están respondiendo muy bien.

Están comprometidos así que esperamos la segunda rueda tranquilos y con ganas de seguir laburando mucho y que el desenlace de la segunda rueda sea el mejor para el club sobre todo..»

