«Nos pondremos a disposición de la ciudadanía en general porque somos sus representantes»

Rene Primón es primera precandidata a concejal de Proyecto en la lista que encabeza Ramón Almada y respondió al cuestionario de LA VOZ sobre futuros proyectos en beneficio de la ciudadanía y el funcionamiento del Concejo Deliberante, donde aspira a una banca.

¿Cree que hasta el momento la inversión en seguridad (cámaras de filmación, alarmas comunitarias y botones antipánico) se adapta a las demandas vecinales?

No, ninguna de las cuestiones de seguridad de Zárate se adapta a la realidad, se tendrían que modificar y rever las que se encuentran en funcionamiento. Porque los barrios necesitan mayor seguridad. Y, además, debemos mejorar y p erfeccionar el sistema de control.

¿De qué manera se podría mejorar la oferta sanitaria del Partido desde una banca de concejal?

Consideramos que es necesario modificar la estructura de los dos hospitales del Partido y para ello vamos a trabajar con ambos proyectos tanto en el municipal como en el provincial y no dejando de lado bajo ningún punto de vista las localidades que componen el partido de Zárate, incluyendo la isla.

¿Qué opina acerca de la legislación vinculada a la preservación del Medio Ambiente en Zárate? ¿Considera necesario actualizar ordenanzas y generar un proyecto respecto a los residuos domiciliarios?

Totalmente ineficiente. Vamos a proyectar una educación de concientización en toda la ciudadanía sobre los residuos y trabajaremos conforme a las regulaciones vigentes a nivel provincial y nacional sobre el tratamiento final de los mismos.

Tenemos varios proyectos en estudio que daremos a conocer en su debido momento.

¿Cree que debería reformarse el Reglamento Interno del HCD?

Sin ninguna duda, si llego a ser concejal es lo primero que voy a impulsar. Porque el pueblo tiene que saber y estar informado de lo que hacemos, para ello vamos a invitar al pueblo a participar de todas nuestras decisiones.

¿Piensa que debería mejorarse el acceso a expedientes y a la información legislativa generada por el cuerpo?

Sin duda alguna pondremos a disposición del vecino que lo solicite, toda ordenanza o proyecto que esté en curso antes de ser aprobados.

¿Considera que debe optimizarse la relación institucional con el Ejecutivo Municipal ¿De qué modo? Considera que el accionar del Concejo no tiene interés mayoritario de la población? ¿Por qué?

Sí, porque hay que trabajar en conjunto, pero no significa que no lo vamos a controlar. Tal vez hoy así sea, pero nosotros nos pondremos a disposición de la ciudadanía en general porque somos sus representantes.

