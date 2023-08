Ramón Almada Monge: «Se deben impulsar verdaderos proyectos de vivienda para que la gente viva dignamente»

Ramón Almada Monge es precandidato a intendente de Zárate por “Proyecto Joven” y respondió al cuestionario de LA VOZ.

¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Mi análisis es que es deficiente.

¿Cuáles serán las prioridades de su futuro gobierno?

Mejorar todo lo que la población de Zárate Lima y Escalada necesita.

¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos?

Impulsando verdaderos proyectos de vivienda para que vivan dignamente.

¿Cuál es la principal problemática ambiental que observa y cómo proyecta abordarla?

Tratar en primer término darle a la población agua potable y para ello la construcción de nuevas bombas de extracción en la napa del Acuífero Puelche en donde realmente está. El segundo término ir por mejorar y construir el colector madre cloacal que Zárate necesita por su expansión poblacional y la construcción de la planta depuradora de residuos cloacales que desembocan en el río.

¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad y la violencia de género?

En primer lugar, capacitación al personal que hoy el área dispone y sobre la violencia de género nos reuniremos con la justicia para generar una mayor participación, a lo cual le daremos la oportunidad que el pueblo se exprese al respecto.

¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Vamos a trabajar especialmente con las escuelas técnicas para que todos los jóvenes que concurran a ellas tengan un mayor conocimiento del trabajo que deberían realizar en las distintas empresas de la zona, no dejando de lado el acercamiento con el centro de comercio para escuchar su problemática y la actividad nuclear.

¿Cuáles serán sus propuestas para incentivar el arribo de inversiones industriales, fomento de la actividad comercial y para las PyMEs locales?

Brindarles las necesidades que implican el asentamiento de nuevas empresas y para ello escucharemos sus necesidades. Para fomentar la actividad comercial eliminaremos el cobro para su habilitación y con respecto a las PyMEs iniciaremos una mesa de diálogo para fomentar mayores puestos de trabajo.

¿Someterse a audiencia pública la instalación de una cuarta central nuclear?

Sin duda alguna, implementaremos la participación del ciudadano a audiencias para que el pueblo opine y determine la instalación o no.

¿Qué enfoque le daría al área de cultura municipal?

Trabajar sobre nuestra cultura provincial y nacional.

¿Qué propuestas tiene para Lima para el sector insular, rural y Escalada?

Para Lima en particular escuchar las inquietudes de su pueblo y resolver en conjunto con su participación y de la misma forma el insular, rural y Escalada.

