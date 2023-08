«Nuestros candidatos son dirigentes barriales, no punteros usados sólo para las elecciones»

En el cierre de la campaña electoral y antes del comienzo de la veda, el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro -que busca ser reelegido y se presenta en Unión por la Patriaevaluó en diálogo con LA VOZ que su pertenencia a una agrupación vecinal como Nuevo Zárate que adhiere a un frente político nacional, le permite juntarse con municipios vecinos, de otros signos, a planificar proyectos y obras regionales, que beneficien a un corredor productivo como el conformado por todos los municipios ubicados a la vera de la Ruta Panamericana o que están unidos por el Paraná y la hidrovía que representa el río para la comercialización y la logística de materias primas. “Me da libertad de acción política de juntarme con intendentes de otros signos políticos en función de gestiones públicas compartidas”, comentó el jefe comunal.

Por otra parte, Cáffaro les habló a los ciudadanos para que renueven su voto de confianza; “Sin ánimo de criticar a otros adversarios políticos, sólo se dedican a criticar y no presentan propuestas. No tienen un proyecto de ciudad. En cambio, nosotros sí lo tenemos, sabemos a dónde queremos ir. Nuestra fortaleza está en haber cambiado algunas reglas de juego básicas de la política, por ejemplo, nuestros dirigentes son dirigentes barriales, no punteros políticos usados sólo para las elecciones. Cada uno de nuestros dirigentes defiende a su barrio, a su club, y esto sí es un cambio sustancial; más allá de toda nuestra experiencia de tantos años en la gestión”, concluyó. Finalmente, el intendente respondió al cuestionario de LA VOZ y contó a este medio sus propuestas para un próximo gobierno al frente del Municipio.

Con un acto en la Costanera, el intendente presentó en junio pasado a sus precandidatos para las PASO.

