«Hoy todo el peronismo está con Agustina Propato»

En el histórico tinglado de calle Moreno 215, más de cincuenta personas se agolparon en tablones, doblando boletas, otras planificando recorridos para la distribución de esas las mismas y varias planillas con las tareas a realizar el mismo domingo, día de las PASO.

Como parte de tal escenario, banners con la cara de Agustina Propato terminan de “envolver”, en semicírculo a la gente. Dos personas, que parecieran estar supervisando toda la maquinaria, caminan, van y vienen. Entran a la cocina, salen, hablan por celular y dialogan entre ellos.

Uno de ellos es Miguel Morano, precandidato a concejal por la lista de Agustina Propato, y otro es Leandro Matilla, actual titular del PJ de Zárate, presidente del Concejo Deliberante y precandidato a senador provincial por la Segunda Sección Electoral.

“Podemos sacar al caffarismo en estas PASO y dar vuelta la página”, comenzó diciendo Miguel Morano, hijo del recordado ex intendente, Oscar Morano. “Hoy la gestión municipal está desgastada, burocratizada y parada. Así que vamos a revertir esta situación siendo gobierno”, comentó entusiasmado, Morano.

“Hoy todo el peronismo está con Agustina Propato; y siempre cuando el peronismo está unido y se mantiene abierto, termina siendo protagonista y unido; como sucederá ahora”, resaltó el actual presidente del HCD, Leandro Matilla.

“El peronismo siempre tiene ambiciones de poder para poder transformar la sociedad y hoy el PJ local está abierto, con cientos militantes trabajando para estas elecciones Existe en toda la sociedad zarateña un descontento muy grande con la gestión de Cáffaro, que atrasa; que dejó de ver todo lo que los ciudadanos están pidiendo en la actualidad. Una gestión moderna necesita más acciones en salud, género y seguridad. Se necesita una manera más dinámica de hacer política. Hoy el principal problema es que no se escucha al vecino. Nadie es escuchado y es por eso que esta gestión, al no escuchar a los vecinos, hace lo que le parece y establece un orden de prioridades equivocado, alejado de la gente”, criticó Matilla.

En este sentido, Morano, continuó; “hay una gestión que se retiró de la cosa pública. Todo lo que tenga que ver con la producción y el empleo debe ser cambiado. Hay que mirar al río pero también a toda la ciudad y a los barrios. Y eso lo puede hacer sólo el peronismo”. Ambos coincidieron en que todo el arco peronista está con Propato y con la lista 2 y que estas elecciones son “claves” para renovar la ciudad con una alternativa política más dinámica, progresista, y “netamente peronista”, como la de Propato.

Finalmente, Leandro Matilla como precandidato a senador provincial; evaluó su rol y las perspectivas a futuro que lo podrían llevar a una banca bonaerense. “Agradezco la confianza del gobernador, Axel Kicillof, para aceptar mi precandidatura a senador. De mi parte seguiré militando, más allá de los cargos, por el peronismo y por la bandera de Unión Por la Patria.

Y trabajar por un país productivo, con justicia social e inclusión. Aparte de seguir trabajando por la ciudad que tanto amo desde cualquier lugar que me toque. Desde el Concejo Deliberante, desde el Partido Justicialista o desde una banca. Siempre deseo un Zárate inclusivo, descentralizado y con políticas modernas que mejoren la vida de todos los zarateños”.

Miguel Morano y Leandro Matilla en la sede del PJ.

