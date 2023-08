Osvaldo Cáffaro: «Habrá un cambio sustancial con una inyección de 50 obras y programas nuevos con recursos propios»

El intendente Osvaldo Cáffaro se presenta en esta PASO como precandidato en Unión por Todos y respondió al cuestionario de LA VOZ.

¿Cuáles serán las prioridades de su futuro gobierno?

Nos guiaremos con el Plan Ciudad con cloacas, pavimento y aguas; como un paquete de servicios públicos e infraestructura. También seguir mejorando escuelas con financiamiento del Fondo Educativo y mejorar la oferta del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC). A diferencia de otros momentos de la gestión, habrá un cambio sustancial con una inyección de 50 obras y programas nuevos. Y lo positivo es que más allá del signo político del gobierno que asuma, nosotros vamos a poder continuar con estos proyectos ya que serán financiados con recursos propios como la refuncionalización del chalet de Güerci, el centro de recuperación kinesiológica de costanera, el programa “Ciudad mascota”, el “Mirador al río” y otros proyectos y obras. Volvemos a decir el slogan de otras veces; “Con lo nuestro”. Y cómo lo podemos hacer desde lo financiero, muy fácil; con una buena administración de los recursos. No aumentó la masa salarial en cantidad de empleados públicos y tal situación es traccionada por la recaudación de la tasa de seguridad e higiene a raíz del gran parque industrial que tenemos. Nuevamente servicios y obras públicas serán prioritarias dado que durante la pandemia se nos descompensó el mantenimiento de la ciudad.

Pensamos que la íbamos a recuperar en poco tiempo pero no pudimos ya que también existe un proceso inflacionario que atenta contra las obras y sus procesos administrativos.

¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos?

La vivienda es un proceso, que arranca con el acceso al lote. Los sectores más empobrecidos, primero habitan y luego construyen. Pero si nosotros no somos capaces de generar suelo para urbanizar, será imposible revertir la ecuación. Nos faltan recursos para comprar más tierras y allí radica todo el problema a la luz de que no hay programas nacionales que fomenten este tipo de urbanizaciones. Hay una situación de fondo, los municipios no somos meros prestadores de servicio, sino que nos encargamos de un montón de cosas. Sí sólo nos ocuparíamos de cobrar tasas por el ABL, qué sucedería con los programas de atención a la víctima, de Género y tantos otros que desarrollamos pero que no cobramos una tasa por ellos. Pero debemos dar respuestas como municipio, aunque en urbanización y vivienda popular siempre vamos detrás como también sucede con el Estado nacional y provincial, que sí cobran impuestos para ello.

¿Cuál es la principal problemática ambiental que observa y cómo proyecta abordarla?

Construiremos una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Armaremos nuevas campañas de forestación y reformularemos el área de Ambiente municipal para que tenga más personal y más actividad de concientización en escuelas, a la luz del cambio climático actual. Zárate cuenta con un relleno sanitario para disponer los residuos y estamos construyendo un galpón para separar allí los

residuos con las cooperativas.

¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad y violencia de género?

Vemos mucha conflictividad social en la ciudad, situación que abordamos desde el área de Asistencia a la Víctima y DPU. Tenemos una presencia muy activa aunque es muy difícil de abordar. En cuanto a género, seguiremos con los botones antipánicos y vamos a construir una casa de abrigo para las mujeres que han padecido violencia y que deben tener un lugar de tránsito hasta que actúe la justicia. Y respecto a lo delictual, es muy difícil trabajar la inseguridad desde un municipio. Hay que cambiar las leyes. Decidir si la seguridad es de la provincia o de los municipios. Hoy en día es un tema disparatado la seguridad porque no se puede prever ni planificar nada. Se dan patrulleros, te los sacan, te dan motos, te las sacan. Comando Patrulla sí, luego no. La Policía Local sí, luego se disuelve. El combustible lo deben pagar los municipios o la provincia. Le pusimos cámaras a los patrulleros pero la Bonaerense es una fuerza incontrolable. Por todo esto, le presentamos al gobernador Kicillof un proyecto de ley de 140 artículos para hacernos cargo de la Policía de Aproximación. Queremos que el comisario responda al intendente, que los ascensos dependan del intendente. Y que los municipios, de más de 100 mil habitantes, puedan adherir.

No podemos seguir emparchando más. Debe haber un control exhaustivo del personal. En la municipalidad tenemos un 5% de carpetas médicas y la Bonaerense tiene un 40%. No se puede controlar, y menos desde La Plata. Lo mismo sucede con la salud y la educación.

¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Seguiremos con los programas de Costa Joven y Nexo laboral, para acercar a los jóvenes al mundo del trabajo y aprovechando las grandes empresas radicadas en la ciudad. La Casa de la Juventud será otro lugar de encuentro, con una sala de ensayo y otros espacios para la expresión. Y continuaremos con el Centro de Gestión del Conocimiento, para que los jóvenes estudien en la ciudad y no tengan que irse, y con la Universidad Popular, capacitando en oficios.

¿Cuáles serán sus propuestas para incentivar el arribo de inversiones industriales, fomento de la actividad comercial y para las PyMEs locales?

Crearemos un Parque Pyme en terrenos ociosos que estamos relevando, para que distintas firmas puedan pagarlo en cuotas y que una vez allí, puedan relacionarse desde una sinergia con las grandes empresas. Y estamos estudiando la tasa de seguridad e higiene para beneficiar a comercios más chicos.

¿Qué enfoque le daría al área de cultura municipal?

Reconocemos que hay muchos lugares para la cultura, como el Tito Alberti, el Forum Cultural, el espacio Negro de la Riestra y próximamente el Teatro de la Ribera, pero tenemos que trabajar más en la agenda cultural para darle actividad. También nos ocupará reparar los Cepam para generar allí más actividades recreativas y culturales. Buscamos que haya más peñas y más milongas y otras actividades relacionadas a diferentes géneros.

¿Qué propuestas tiene para Lima para el sector insular, rural y Escalada?

En Lima recuperamos los galpones del ferrocarril para darle más valor al Parque Urbano y seguir con las actividades lúdicas y recreativas. Vamos a recuperar la estación de Lima y reforzaremos la unidad sanitaria. Mejoraremos bicisendas y vamos a hacer más pavimento. Cabe destacar que cuando asumimos había sólo siete cuadras pavimentadas y hoy existen más de 70. También mejoraremos la provisión de agua. En la zona insular, mejoraremos la provisión de agua potable y llevaremos servicios e infraestructura. En Escalada, que ya tiene su red de agua, estamos viendo de mejorar los caminos con asfalto o no para que no se pierda la impronta rural.

PING PONG

-Un club de fútbol: Boca Juniors.

-Un libro: “Mientras el futuro te alcanza”, Juan Enriquez Cabot.

-Una película: “Me gustan las de acción y ciencia ficción”.

-Una serie: El último de los reinados.

-Una comida: Asado.

-Un político: Salvador Allende.

-Un músico o una banda: Rock nacional. León Gieco. Serú Girán.

