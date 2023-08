Escrutinio provisorio: anticipan que los resultados de las PASO pueden demorarse

El titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, anticipó que la jornada del domingo 13 de agosto, en el que se celebran las PASO 2023, va a ser compleja. “Capital y provincia de Buenos Aires se van a demorar más, en CABA se vota de dos maneras distintas y en provincia tenemos ocho categorías para contar», detalló.

El funcionario recalcó que se podrá votar de 8 a 18 con el último DNI y que “si no tenés la última versión de tu DNI no podés votar, ni con el DNI en el celular ni con la denuncia».

Schiavi aclaró que quien no vota en las PASO, de todos modos, puede votar en octubre: “No hay nada que te impida ejercer tu derecho».

«En la DINE estamos trabajando para contar con resultados lo más rápido posible, pero nos imaginamos que la jornada va a ser compleja», reconoció y agregó que: “Capital y provincia de Buenos Aires se van a demorar más”. “En CABA se vota de dos maneras distintas y en Provincia tenemos ocho categorías para contar», explicó.

«El día de la elección en la Ciudad de Buenos Aires va a haber una demora mayor que lo normal, porque se vota dos veces, lo que no sé es de cuánto será esa demora», sostuvo el funcionario. «Además va a haber demora porque al centro de cómputos los de la Ciudad van a ser de los últimos en llegar», sumó.

“El domingo no pueden darse resultados antes de las 21”, subrayó. Sin embargo, evaluó que puede suceder que a las 21 no haya resultados representativos aun con la demora que se puede originar en CABA y en provincia de Buenos Aires. “Me imagino que vamos a estar rondando más las diez o diez y media de la noche para poder dar resultados”, sostuvo. «A las 21 los partidos van a saber cuánto hay escrutado y al haber ese nivel de información baja el nivel de ansiedad», concluyó.

