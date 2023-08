Continúa detenido el hombre acusado por el femicidio de Eliana Alvarez

Una verdadera conmoción causó el femicidio de Eliana Álvarez, ocurrido en la jornada del pasado viernes, en un caso por el que se encuentra acusado su ex pareja, Walter “Harry” Monzón.

Se trata de un hecho aberrante que investiga la UFI Nro. 7 a cargo del fiscal Dr. Alberto Gutierres, quien ordenó una serie de medidas para obtener datos de interés para la causa. Entre esas medidas, se destaca la realización de la autopsia sobre el cuerpo de la víctima, cuyo informe preliminar detalló que Eliana fue atacada a golpes de puño por su agresor, que además fue arrastrada de los pelos y hasta sufrió mordeduras que le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo. Según se investiga, esa situación habría ocurrido frente a los hijos de la pareja, dos niños de 2 y 4 años.

En la jornada de ayer, el fiscal Gutierres dio lugar a la instancia de indagatoria para que el acusado brindara su relato de los hechos, pero Monzón se negó a declarar. Fuentes consultadas detallaron que el sujeto continuará detenido.

EL CASO

El femicidio de Eliana Álvarez (30) habría ocurrido varias horas antes de que la policía llegara al domicilio de calle Pellegrini al 2100, tras un llamado de emergencias vecinal. La joven, ya fallecida, presentaba severas lesiones en su cuerpo tras haber sido atacada a golpes de puño por su ex pareja, Walter Iván “Harry” Monzón, un sujeto con un frondoso prontuario delictivo. Tras asesinar a su ex pareja, Monzón habría intentado escapar por los techos de las viviendas linderas pero finalmente fue capturado.

La causa fue caratulada como “Homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, por ser cometido por un hombre contra una mujer y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.

En el lugar del hecho trabajó personal del Comando de Patrullas, Prefectura, Dirección de Prevención Urbana y la Dirección Departamental de Investigaciones que llevó a cabo una serie de averiguaciones pertinentes en el marco de la investigación. También participó en el procedimiento el personal del Servicio de Emergencias Municipal y de Policía Científica que llevó a cabo el relevamiento pericial en el domicilio.

