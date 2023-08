Femicidio en San Pedro: hallaron manchas de sangre en la casa de los detenidos y habría más implicados

La prueba de luminol en busca de rastros de sangre, realizada en la casa de los detenidos por el femicidio de Naiara Durán, dio positivo, confirmaron fuentes judiciales. Se trata de una evidencia clave en la investigación del crimen de la joven de 25 años asesinada en San Pedro y arrojada en un tacho de 200 litros, que se encontró a orillas del río Paraná, el jueves.

El padre de uno de los hijos de Naiara, Francisco Vlaeminck, y su novia, Daiana Franco, fueron arrestados luego de que llegaran al expediente, imágenes de una cámara de seguridad que registró a la víctima ingresar al domicilio de la pareja. No existe, en cambio, registro de su salida. Creen que pudo ser engañada para ir a la propiedad.

En esa casa, a su vez, los investigadores encontraron un cuarto con rastros de haber sido limpiado por completo recientemente con lavandina. Sin embargo, el Luminol reaccionó ante la presencia de manchas de sangre lavadas. Los detectives que trabajan en el caso deducen, de esta manera, que podrían estar frente a la escena del crimen, es decir, en el lugar en el que mataron a puñaladas a la joven de 25 años.

El procedimiento también se realizó sobre el auto del ex de la joven de 25 años, aunque no trascendieron los resultados de esa prueba.

Por otro lado, las fuentes indicaron que María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Nicolás, no descarta la participación de otras personas en el brutal homicidio. La fiscal también espera los peritajes de las aperturas de teléfonos celulares.

Los detectives que trabajan en el caso analizan la posibilidad de que una tercera persona haya prestado ayudado a los detenidos en el descarte del cuerpo. En el domicilio de los padres del hombre -lugar en el que también solía residir- encontraron una amoladora, una lona, cables rojos y sogas.

Luego de la denuncia radicada por la abuela, el 13 de julio, los efectivos de esa ciudad, con colaboración del personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás, iniciaron la búsqueda.

El jueves por la tarde, personal de Prefectura Naval halló de un tambor metálico de 200 litros en la zona de San Pedro el cadáver de Naiara, que estaba desaparecida desde hacía cinco días. El resultado preliminar de la autopsia determinó que la víctima sufrió siete puñaladas y que una vez fallecida le quebraron una muñeca.

El cuerpo de Naira, la joven de 25 años fue encontrado en el interior de un tacho de 200 litros a orillas del río Paraná.

