Cortaron la Ruta 6 para reclamar que aparezca un menor

En la jornada de ayer, vecinos del barrio San Cayetano llevaron a cabo un corte en la Ruta 6 a la altura del ingreso al vecindario, en el marco de un reclamo por la desaparición de un adolescente de 14 años, quien se encuentra ausente de su vivienda desde el pasado viernes.

Se trata de Alexis Silva Añasco, vecino del mencionado barrio, quien salió de su vivienda en la tarde del viernes y hasta el momento se desconoce su paradero. Su familia formalizó la denuncia en la Comisaría 1ra de la ciudad de Campana, pero hasta el momento no han tenido novedades acerca del menor.

En ese contexto, durante la tarde de ayer, un grupo de familiares y amigos de la familia llevó a cabo el corte de la Ruta 6 en ambas direcciones, tanto hacia Campana como hacia Zárate, como método de protesta para exigir respuestas por parte de las autoridades.

Una de las hipótesis es que Alexis se encontraría con el hermano de su madre, es decir, su tío, de 18 años de edad. Pero según manifestaron a la prensa, hasta el momento no han tenido certeza de que el menor se encontrara con su él y, por lo tanto, exigen mayor celeridad a las fuerzas policiales para llevar a cabo la búsqueda de Alexis.

La medida de protesta incluyó el corte total en ambas direcciones, aunque cada ciertos minutos permitían el paso de los vehículos. Esto ocasionó importantes demoras y colas, por lo cual muchos automóviles tuvieron que regresar por la autovía en dirección a Zárate y optar por un camino alternativo a través de la Ruta 9 para llegar a la ciudad de Campana. Lo mismo ocurrió con los vecinos que circulaban desde Campana hacia Zárate.

El corte contó con quemas de cubiertas sobre el pavimento y pancartas que exhibían el reclamo vecinal. En el lugar, prestó colaboración personal policial que trabajó en el ordenamiento vehicular y en acciones preventivas.

EL MENOR QUE DESAPARECIO

Alexis Leonel Silva Añasco, de 14 años de edad, reside en calle interno 2 número 204 del barrio San Cayetano de Campana. Posee una contextura física delgada, de aproximadamente un metro 50 de altura, tez blanca, ojos marrón oscuro y cabello corto y negro.

La última vez que fue visto, vestía zapatillas blancas y negras, pantalones jogging negro, un buzo de algodón color marrón claro con cuello gris y un gorro tipo visera color verde y blanco. Según informaron desde su entorno, contaba con una tarjeta SUBE y no posee teléfono celular.

Ante cualquier novedad, comunicarse al 03489 422 025 (Comisaría de Campana).

