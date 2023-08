Demoras en el envío de vacunas contra la rabia hacia municipios

Desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis del Municipio de Campana informaron que por el momento no se colocarán vacunas antirrábicas a mascotas, «por un atraso en la producción del Gobierno nacional», indicaron.

«Por esta demora, el Centro de Zoonosis de la Provincia de Buenos Aires no puede proveer de vacunas a los municipios», agregaron.

«Por ello, la Secretaría de Salud del Municipio no estará aplicando vacunas antirrábicas ni en la dependencia municipal de Alberdi 1560, ni en los operativos del quirófano móvil, hasta que se revierta la situación», concluyeron.

