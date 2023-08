«Quiero», el alfajor hecho en Campana elegido como el mejor del mundo

Un alfajor triple con dulce de leche llamado «Quiero», fabricado en la localidad bonaerense de Campana, se alzó la noche del lunes pasado con el premio al mejor del Mundo, en el marco del II Campeonato Mundial del Alfajor 2023, celebrado el fin de semana largo en el predio porteño de La Rural.

«Estamos sin palabras, quedamos mudos, ganamos el premio al mejor alfajor y la categoría al mejor triple también; es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas, hasta último momento», dijeron Yanina Acosta y Maximiliano Santos, el joven matrimonio oriundo de la ciudad de Campana, ambos de 37 años, que resultó triunfador en la competencia internacional.

«Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes, este alfajor no está en los quioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos, y para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora», explicó Maximiliano.

«Es una receta artesanal, no tiene conservantes, la pasta de maní la hace ella, es todo casero», agregó. «Hace unos meses cerré mi gabinete de estética para dedicarme por completo a la producción, después de la pandemia no se podía hacer mucho, ahora esperamos tener nuestro propio negocio», contó a su vez entre lágrimas Yanina.

El alfajor Quiero, en su versión triple de dulce de leche, con ganache (baño) de maní y chocolate semi amargo, fue elegido por un panel de expertos, que integraron influencers de alfajores, chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial y periodistas, bajo un estricto procedimiento de cata a ciegas. Asimismo, además del ganador, el panel de expertos otorgó medallas de oro, plata y bronce a alfajores en 19 categorías, como chocolate blanco, chocolate negro, alfajor simple, de tres capas, tradicional, exótico o maicena, entre otras.

«Hoy llegamos a las cuatro de la tarde, rellenamos todo el día, y luego armamos las capas para que sea un alfajor armónico, nuestros padres ayudaron a embolsar, nos quedamos sin stock «, amplió la pareja ganadora.

Yanina Acosta y Maximiliano Santos, el matrimonio oriundo de la ciudad de Campana, ambos de 37 años, que resultó triunfador en la competencia internacional con el alfajor «Quiero».

