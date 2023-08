La ANSES dejó oficializado el nuevo aumento de septiembre para jubilados, AUH y AUE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para jubilados, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo AUE en septiembre a través de la Resolución 186/2023, publicada recientemente en el Boletín Oficial.

Este incremento, del 23,29%, entrará en vigor a partir del mes de septiembre, siguiendo la Ley de Movilidad Jubilatoria que establece ajustes trimestrales. «Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de septiembre de 2023, es de VEINTITRÉS CON VEINTINUEVE CENTÉSIMOS POR CIENTO (23,29%)», expresa la normativa.

El organismo nacional que está presidido por Fernanda Raverta, anunció que este incremento beneficiará a una amplia gama de prestaciones que brinda, entre las que se incluyen las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo la Asignación por Embarazo, así como otras asignaciones de carácter social.

El aumento se suma a los ajustes previos realizados en marzo y junio de este año, que fueron del 17,04% y el 20,92%, respectivamente. En cuanto al mes de diciembre, los aumentos se comunicarán mediante el Boletín Oficial durante el mes de noviembre.

En cuanto a los montos específicos, con este nuevo aumento, la jubilación mínima se establecerá en $87.489 a partir de septiembre. No obstante, ANSES confirmó un bono adicional de $27.000 para aquellos jubilados y pensionados que estén percibiendo un ingreso equivalente al haber mínimo. Esto eleva la jubilación mínima a $114.489.

De esta forma, el haber de los jubilados de la mínima que lo hicieron con 30 años de aportes efectivos (1,2 millones de personas) quedará en $123.760. A partir de la suba del mes que viene, la jubilación mínima habrá tenido un incremento interanual del 127,3%, ubicándose por encima de la inflación del período, destacó ANSES en un comunicado.

TODOS LOS PLANES DE ANSES CON AUMENTO EN SEPTIEMBRE

Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); Asignación Universal por Hijo (AUH); Asignación Universal por Embarazo (AUE); Asignación por Prenatal; Asignación por Nacimiento; Asignación por Adopción; Asignación por Matrimonio; Pensión Universal para el Adulto Mayor; Pensión No Contributiva por Vejez; Pensión No Contributiva por Invalidez; Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas/os; Pensiones Graciables a cargo de ANSES.

