Ley de Alquileres: Juntos por el Cambio logró que avancen las modificaciones

Con 125 votos afirmativos y 112 negativos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de minoría que impulsó Juntos por el Cambio para reformar la Ley de Alquileres, que deberá ahora ser tratada por el Senado. Antes, se había rechazado con 131 votos negativos el proyecto que impulsaba el bloque de Unión por la Patria.

Entre los principales cambios que pretende la coalición opositora para la ley de alquileres está la modificación de la duración mínima del contrato, que volvería a ser de dos años y no de tres como es actualmente. Además, cada cuatro meses los dueños podrían actualizar los montos a partir de uno de los siguientes índices: el de precios al consumidor (IPC), el de precios mayoristas (IPM), el índice de salarios del INDEC (IS) o una combinación de los tres, que queda “a negociación de las partes”.

SESIÓN ESPECIAL

Si bien la oposición se unió para votar a favor del dictamen de minoría, el bloque libertario de Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo votó en contra, al igual que Unión por la Patria. “No se necesita una nueva ley de alquileres. Hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros”, sostuvo el diputado y candidato a presidente Javier Milei.

En tanto que Graciela Camaño, una de las legisladoras que negoció las modificaciones en la Cámara Alta, sostuvo que “No hay una resolución definitiva de este problema, lo único que nos proponemos es intentar mejorar la oferta del alquiler porque indudablemente esta ley no fue pensada para una Argentina con inflación”.

¿QUÉ HABÍA PROPUESTO UNIÓN POR LA PATRIA?

En comisiones, el proyecto de modificación con dictamen de mayoría fue el de Unión por la Patria, que proponía mantener los contratos de tres años con actualización anual, como la ley vigente; y que buscaba en cambio legislar para generar incentivos fiscales y de esa manera aumentar la oferta de inmuebles para alquilar.

El jefe de bloque, Germán Martínez, defendió el proyecto que finalmente fue rechazado. En Unión por la Patria reconocieron que la inflación afecta “tanto a inquilinos como a propietarios”, pero insistieron en que la Ley de Alquileres debe sostener “al más débil, que es el inquilino”, quien sufre un mayor impacto ante las crisis económicas. El proyecto del oficialismo no logró ser aprobado, tras obtener 131 votos en rechazo.

Comparte esto: Twitter

Facebook