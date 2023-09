Es constante el robo de bicis y motos

Los hechos delictivos que se registran en la zona céntrica siguen siendo un problema para muchos vecinos. Según manifiestan víctimas de hechos delictivos y comerciantes a este medio la situación no ha mejorado a pesar de las medidas de seguridad implementadas, la exposición pública de la problemática y de los reclamos realizados sobre los constantes robos y hurtos que ocurren a diario y a toda hora.

Los robos de bicicletas y motocicletas que se encuentran estacionadas son los más frecuentes y tienen como víctimas tanto a clientes como a trabajadores de la principal zona comercial de la ciudad quienes disponen de sus vehículos para trasladarse desde el trabajo hasta su casa.

En los últimos días se registraron dos hechos delictivos uno ocurrido en calle Castelli entre Justa Lima y Alte. Brown donde un ladrón sustrajo una bicicleta que se encontraba atada a un bicicletero. El sujeto no solo actuó con gran sigilo sino que también haciendo uso de una gran economía de movimientos logró obtener el rodado y darse a la fuga a plena luz del día.

Otro de los hechos, de similares características, ocurrió a pocas cuadras, en calle Justa Lima entre Ituzaingó y Belgrano donde un ladrón, en el horario en el que los comercios comienzan a bajar sus persianas, logró llevarse una bicicleta que también se encontraba atada a un bicicletero en la vía pública.

Este tipo de hechos, si bien no utilizan la violencia, sí generan un un gran perjuicio a las víctimas quienes inevitablemente requieren de sus medios de transportes, tanto motos como bicicletas, para el uso cotidiano con lo cual la sustracción de las mismas genera no solo pérdidas económicas sino también inconvenientes para trasladarse desde su casa al trabajo.

Cabe remarcar que este tipo de robos tiene por objetivo, en muchos casos, la venta de los rodados a través de redes sociales o en el mercado negro donde los malvivientes suelen ofrecerlos luego de realizarle modificaciones como cambio de pintura o detalles.

